Mercato : le PSG tombe d’accord avec un club chypriote

Le PSG va faire affaire avec le Paphos, club chypriote, pour Yoram Zague. Le titi va donc repartir pour la troisième fois consécutive.

Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague n’a pas convaincu Luis Enrique. Le latéral droit, âgé de 20 ans, a donc enchaîné deux prêt infructueux lors des deux derniers exercices. D’abord du côté de Copenhague, puis à Eupen. Et après le Danemark et la Belgique, il se dirige désormais vers Chypre, nous informe Le Parisien ce jeudi soir.

Yoram Zague va rejoindre un ancien parisien à Chypre

Le club de la capitale est tombé d’accord avec Paphos pour le prêt de Yoram Zague. Un prêt également assorti d’une option d’achat, même si Le Parisien ne précise pas son montant exact. Mais comme pour les opérations précédentes le concernant, cette option d’achat devrait tourner autour des 5 millions d’euros.

Mercato PSG : Yoram Zague en partance pour Paphos

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À Paphos, Yoram Zague jouera aux côtés d’un ancien parisien en la personne de David Luiz. Le défenseur de 39 ans n’a toujours pas raccroché les crampons, lui qui a disputé la dernière Ligue des Champions avec le club chypriote.

