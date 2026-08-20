Yoram Zague
Image : as-eupen.be

Mercato : le PSG tombe d’accord avec un club chypriote

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet20 août 2026

Le PSG va faire affaire avec le Paphos, club chypriote, pour Yoram Zague. Le titi va donc repartir pour la troisième fois consécutive.

Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague n’a pas convaincu Luis Enrique. Le latéral droit, âgé de 20 ans, a donc enchaîné deux prêt infructueux lors des deux derniers exercices. D’abord du côté de Copenhague, puis à Eupen. Et après le Danemark et la Belgique, il se dirige désormais vers Chypre, nous informe Le Parisien ce jeudi soir.

Yoram Zague va rejoindre un ancien parisien à Chypre

Mercato – Noah Nsoki va rejoindre le Dinamo Zagreb

Le club de la capitale est tombé d’accord avec Paphos pour le prêt de Yoram Zague. Un prêt également assorti d’une option d’achat, même si Le Parisien ne précise pas son montant exact. Mais comme pour les opérations précédentes le concernant, cette option d’achat devrait tourner autour des 5 millions d’euros.

À Paphos, Yoram Zague jouera aux côtés d’un ancien parisien en la personne de David Luiz. Le défenseur de 39 ans n’a toujours pas raccroché les crampons, lui qui a disputé la dernière Ligue des Champions avec le club chypriote. 

Tags
Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet20 août 2026

Articles similaires

Luis enrique al khelaifi campos

Les arguments du PSG pour jouer le match retour contre Rennes au Parc

20 août 2026
PSG Rennes

La Commission des compétitions va statuer sur PSG / Rennes

20 août 2026
Cup

Ligue 1 – 1000 supporters du PSG attendus au Roazhon Park

20 août 2026
Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi

PSG : l’impressionnant dispositif parisien pour accueillir les nouvelles recrues

20 août 2026
Bouton retour en haut de la page