Mercato : Le PSG toujours à la recherche d’un défenseur

Alors que certaines rumeurs évoquaient une fin de mercato du côté des arrivées au PSG, le club de la capitale chercherait bien à s’offrir un défenseur dans ces derniers jours du mercato, qui ne sera pas Leny Yoro.

Lors du mercato hivernal, le PSG a recruté deux joueurs. Lucas Beraldo, qui a joué quatre matches avec les Rouge & Bleu, et Gabriel Moscardo, qui rejoindra le club de la capitale l’été prochain. Alors que certaines rumeurs évoquaient une fin de mercato du côté des arrivées au PSG, les dirigeants parisiens travailleraient encore sur la venue d’un nouveau défenseur avant la clôture du mercato hivernal demain soir à minuit. Selon les informations de RMC Sport, le club de la capitale continue d’explorer plusieurs profils en défense centrale, même si aucun nom ne se dégage pour le moment. « Mais plus la fin du mercato hivernal (ce jeudi 1er février) approche, plus les chances s’amenuisent. Si bien que Paris pourrait très bien ne plus recruter cet hiver« , avance Fabrice Hawkins.

Leny Yoro, piste à oublier pour cet hiver

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG a pensé à Leny Yoro. Mais selon RMC Sport, ce dossier n’aboutira pas d’ici demain soir. La semaine dernière, Jorge Mendes, l’agent de la pépite lilloise (18 ans), et Nasser Al-Khelaïfi étaient à Doha pour discuter d’une possible arrivée du défenseur central dès cet hiver au PSG. « Une nouvelle approche de dernière minute était en réflexion mais le dossier s’est avéré trop difficile. Depuis le début, les dirigeants lillois, qui ne souhaitent pas perdre l’international Espoirs français cet hiver, se sont montrés inflexibles. » RMC Sport indique que le PSG travaille d’arrache-pied pour régler les dossiers les plus chauds dans le sens des départs. « Les négociations se poursuivent avec Francfort pour le transfert de l’attaquant Hugo Ekitike. Paris a refusé la première offre du club allemand pour un prêt avec une option d’achat d’environ 20 millions d’euros. »

L’état-major du PSG actuellement à Doha

Le PSG espère aussi trouver une porte de sortie à Layvin Kurzawa, qui arrive en fin de contrat le 30 juin prochain. Il y a peu, il était question d’un transfert aux États-Unis. Du côté de Noha Lemina, qui a cassé son prêt à la Sampdoria de Gênes, deux possibilités s’offrent à lui. Un prêt avec option d’achat à Amiens ou Wolverhampton, qui ont un accord avec le PSG. Le titi doit choisir, même si la tendance est à un départ au sein du club anglais, où il retrouverait son grand frère, Mario. Fabrice Hawkins conclut en expliquant que tout l’état-major du PSG se trouve actuellement à Doha. Tous les dossiers sont gérés depuis le Qatar. « La problématique Mbappé est au cœur des discussions, forcément. Quand l’attaquant a-t-il prévu d’annoncer sa décision ? Nul ne le sait, mais le sujet fait évidemment parler à Doha. »