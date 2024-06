Le dossier Bruno Guimaraes au PSG a tout d’un long feuilleton sans réelles avancées pour le club de la capitale et le joueur de Newcastle. En effet, si son nom ne revient pas avec insistance sur le marché des transferts, sa situation dans le nord de l’Angleterre n’est pas des plus claires.

Depuis plusieurs mois maintenant le nom de Bruno Guimaraes est associé de loin au Paris Saint-Germain. De loin, car outre quelques spéculations, aucune avancée n’est à signaler lorsque le dossier est évoqué. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Newcastle, le milieu de terrain brésilien voit également son nom associé à Manchester City. A 26 ans, le joueur semble avoir conscience du flou avec lequel son été et son mercato estival démarre : « Mon avenir ? Je suis sous contrat à Newcastle, je suis très content. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le fair-play financier, mais je peux dire que je suis très heureux. C’est bien de voir mon nom associé à de grands clubs, cela signifie que je fais bien mon travail… mais je ne suis pas inquiet, je suis heureux à Newcastle. Nous verrons ce qui se passe« , avait-il déclaré au média local TNT Sport Brasil au début du mois de juin. En effet, si sportivement Bruno Guimaraes serait une réelle plus value pour de nombreux clubs européens dont le PSG, le fair-play financier pourrait pousser les Magpies à s’en séparer. Dans son contrat et jusqu’au 24 juin dernier au soir, une clause de 118 millions d’euros permettait à qui le voulait de s’attacher ses services sans passer par la case des négociations. Si cette dernière n’est plus valable désormais, la piste menant l’ancien de l’Olympique Lyonnais sous les cieux parisiens pourrait toujours être d’actualité.

Une recrue estivale tardive ?

En effet, les décideurs parisiens pourraient ne pas avoir enterré la piste. Si la clause libératoire de son contrat de 118 millions d’euros n’est plus valable, cela ne signifie pas que Bruno Guimaraes ne pourra pas être transféré cet été 2024. Après négociations au cours des prochaines semaines, le Brésilien pourrait faire l’objet d’une opération. Selon Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts, le PSG reste intéressé : « Voyons ce qui se passera en juillet, août car les grands clubs restent intéressés : le PSG et aussi Manchester City. L’intérêt est là, je garderais sa situation ouverte pour le reste de l’été« , a déclaré le journaliste italien.