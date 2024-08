Dans sa quête de renfort offensif, le PSG aurait coché le nom de Julian Alvarez. L’attaquant de Manchester City anime le marché des transferts ces dernières heures, et le club de la capitale n’aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier.

Le PSG est annoncé depuis plusieurs semaines comme un réel prétendant pour Julian Alvarez, en quête d’un temps de jeu plus conséquent qu’à Manchester City, dans l’ombre d’Erling Haaland. Après une saison de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le club de la capitale serait en quête de renfort en attaque, ce qui aurait fait émerger les pistes Victor Osimhen, puis Julian Alvarez. Concernant l’attaquant argentin, les derniers échos de la presse évoquaient un accord entre le club du nord de l’Angleterre et l’Atlético Madrid. Une information qui mettait le PSG hors de course dans ce dossier. Cependant, l’accord entre Julian Alvarez et l’Atlético Madrid est loin d’être ficelé, même si les négociations se poursuivent. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrizio Romano qui explique que l’Argentin espérait une meilleure proposition. Outre les pourparlers entre Julian Alvarez et l’Atlético Madrid, l’attaquant des SkyBlues est au cœur ces dernières heures du marché des transferts européen. Toujours selon Fabrizio Romano, en direct sur la plateforme PlayBack, pour que Julian Alvarez rejoigne les Colchoneros, ces derniers doivent dans un premier temps se séparer de leur attaquant Samu Omorodion, promis à Chelsea. Dans l’autre sens, l’Atlético Madrid et Chelsea doivent conclure le transfert de Conor Gallagher pour qui tout est ficelé. Cependant, les Blues ne libèreront pas leur milieu de terrain, tant que Samu Omorodion ne les aura pas rejoint. Un jeu des chaises musicales qui pourrait tomber à l’eau si Julian Alvarez ne parvient pas à se mettre d’accord avec l’Atlético Madrid. Par ailleurs, Ben Jacobs, journaliste britannique, ajoute que le désaccord entre Julian Alvarez et l’Atlético Madrid demeure autour de la question du salaire, et de la durée du contrat.

Et le PSG dans tout ça ?

Dans tout ça, le PSG pourrait encore avoir des cartes à jouer. En effet, si l’offre de l’Atlético Madrid n’est pas à la hauteur des espérances de Julian Alvarez, celle du Paris Saint-Germain, toujours selon Fabrizio Romano, serait bien supérieure au club madrilène, et date de plusieurs semaines déjà. Une information confirmée par le bien informé @Djaameel_, qui souligne que les dirigeants parisiens avaient conscience de la préférence du joueur pour la Liga, et auraient agît en conséquence. Fabrizio Romano affirme lui que, depuis le mois de juin, l’agent de l’Argentin échange avec plusieurs clubs dont deux en particulier : l’Atlético Madrid et le PSG. Le club de la capitale devra toutefois faire une offre et réussir à se mettre d’accord avec Manchester City, qui à d’ores et déjà accepté l’offre de l’Atlético Madrid.