Mercato – Le PSG toujours intéressé par Enzo Fernandez ?

Si le mercato estival n’ouvre ses portes que dans quelques mois, le PSG travaille déjà dessus. Le club de la capitale serait toujours intéressé par Enzo Fernandez.

Lors du mercato estival, le PSG devrait renforcer son effectif. Le milieu de terrain pourrait être l’un des chantiers de la direction des Rouge & Bleu. Plusieurs noms pour renforcer ce secteur de jeu ont été avancés ces dernières semaines, voire mois, comme celui d’Enzo Fernandez. Le club de la capitale n’a jamais cessé d’avoir à l’œil l’international argentin depuis son arrivée en Europe au Benfica durant l’été 2022, assure L’Equipe. Son profil technique coche pas mal de cases : il reste jeune (25 ans) mais bénéficie d’une grosse expérience du très haut niveau, et son potentiel est jugé encore en partie inexploité, estime le quotidien sportif.

Encore lié avec Chelsea jusqu’en juin 2032

Mais dans ce dossier, il reste un obstacle de taille, indique L’Equipe. Enzo Fernandez possède un contrat de très longue durée avec Chelsea, jusqu’en juin 2032. Si le PSG a maintenu le contact dans le dossier du milieu de terrain, il n’a activé aucune démarche concrète lors des derniers mercatos, lance le quotidien sportif. « Pour autant, la situation pourrait évoluer dans les mois à venir. Cet hiver, l’éviction de l’entraîneur Enzo Maresca, remplacé par Liam Rosenior, a provoqué une période de flottement chez l’Argentin, qui entretenait d’excellentes relations avec le technicien italien. » À ce stade de sa carrière, et vu ses ambitions élevées, une non-qualification pour la prochaine C1 (Chelsea est actuellement 5e en championnat) pourrait le pousser à vouloir changer d’air cet été. Avec leur gestion sportive difficile à suivre, les dirigeants de Chelsea pourraient-ils ouvrir la porte, et à combien ?, se demande L’Equipe. Alors que plusieurs cylindrées surveillent le dossier (Real Madrid…), il faudra alors voir si Paris pourrait se positionner, lui qui a remplacé sa politique de recrutement à tout va par une stratégie ultra-ciblée (70 M€ hors bonus pour Kvaratskhelia, 63 M€ hors bonus pour Zabarnyi, 40 M€ hors bonus pour Chevalier).