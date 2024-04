Mercato – Le PSG toujours intéressé par Gavi ?

Le PSG cherche toujours à renforcer son effectif. Ces derniers mois, le nom de Gavi a été associé au club de la capitale. Le milieu de terrain barcelonais intéresserait toujours le PSG.

À l’approche du quart de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone, l’intérêt du club de la capitale pour la pépite du club barcelonais, Gavi, refait surface. L’été dernier, les dirigeants parisiens s’étaient intéressés à l’international espagnol (19 ans). « La piste menant à Gavi a été initiée l’été dernier au bord des terrains d’entraînement, au détour d’une discussion entre Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos. À la recherche de jeunes éléments capables de représenter le nouveau projet et l’avenir du PSG, les deux hommes ont envisagé le recrutement du joueur de 19 ans, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2026. Sans réussite immédiate », avance l’Equipe.

Malgré ça, le PSG n’a pas abandonné cette piste. « La manne financière du PSG, à la suite du futur départ de Kylian Mbappé, peut permettre au club de la capitale de se concentrer sur des cibles compliquées mais pas jugées impossibles sur le long terme. » Pour réaliser un tel transfert, il faudra convaincre le joueur, mais surtout le FC Barcelone, car la clause libératoire dans son contrat, 1 milliard d’euros, est inatteignable. Du côté de la Catalogne, on ne veut pas entendre parler d’un départ, indique le quotidien sportif. Alors que Xavi a annoncé son départ du FC Barcelone l’été prochain, sa direction espère toujours le convaincre de changer d’avis. L’avenir du coach espagnol pourrait avoir un impact sur celui de Gavi, lance l’Equipe. « Après des discussions préliminaires l’été dernier, l’entourage du joueur et les intermédiaires parisiens se sont entendus pour garder le contact », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien, dans son édition du jour, évoque aussi le dossier Gavi. Le quotidien francilien explique que Luis Enrique estime qu’il manque à son effectif un joueur capable d’évoluer en tant que numéro 6 devant la défense avec des qualités de relance et de jeu sous pression. Il souhaite aussi un joueur capable de contrôler le jeu, de favoriser la possession. « Dans ce registre, le PSG avait exploré la piste Gavi » lors du mercato estival 2023. Le Parisien explique que le FC Barcelone aurait proposé au PSG un échange Kylian Mbappé contre trois joueurs du Barça, dont Ousmane Dembélé et Gavi. Même si ce deal a rapidement capoté, le PSG « profite des informations qui leur ont été transmises pour explorer la faisabilité d’un transfert d’Ousmane Dembélé et de Gavi. » Pour l’international français, on connaît la suite. Mais pour Gavi, Xavi ne veut pas entendre parler d’un départ d’un deuxième titulaire indiscutable, même si les finances du Barça sont difficiles. Le joueur, lui, ne voulait pas forcer son transfert. Le départ de son entraîneur en fin de saison pourrait changer la donne, lui qui est toujours suivi attentivement par le PSG, conclut Le Parisien.