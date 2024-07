Mercato – Le PSG toujours intéressé par Julian Alvarez

Plus d’un mois après l’ouverture de ce mercato estival, le PSG est toujours à la recherche d’une recrue offensive pour renforcer son attaque et la piste menant à Julian Alvarez est toujours active.

Ce lundi 15 juillet, le PSG retrouvera le chemin de l’entraînement pour préparer la saison 2024-2025. Et pour répondre aux nombreux objectifs du club, Luis Enrique attend des recrues à chaque poste. Mais à ce jour, seuls Matvey Safonov et Gabriel Moscardo sont venus renforcer son effectif. Le technicien espagnol désire notamment un nouveau renfort offensif pour compenser le départ libre de Kylian Mbappé. Et depuis plusieurs jours, de nombreux noms sont avancés par les médias comme Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Kingsley Coman.

Manchester City vendeur à partir de 80M€ ?

Mais un autre nom a ressurgi ces dernières heures, celui de Julian Alvarez. Actuellement avec l’Argentine pour disputer la Copa America, l’Argentin de 24 ans devra éclaircir son avenir rapidement après la finale face à la Colombie cette nuit. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Manchester City, le champion du Monde 2022 aspire à un meilleur temps de jeu et ne ferme pas à la porte à un départ. Et comme le rapporte Fabrizio Romano, le PSG est toujours intéressé par l’international argentin mais les Skyblues veulent conserver leur attaquant. Manchester City n’a jamais voulu le vendre et discutera avec le clan du joueur après la Copa America pour mettre au clair le futur de l’attaquant.

De son côté, le journaliste Ben Jacobs confirme que le PSG pourrait tenter sa chance pour Julian Alvarez lors de ce mercato d’été. Cependant, Manchester City ne semble pas être vendeur, mais pourrait ouvrir la porte en cas d’offre au minimum de 70M£, soit 83M€. Le buteur d’1m70 reste sur une belle saison avec les champions d’Angleterre. Il a disputé un total de 54 matches toutes compétitions confondues pour 19 buts et 13 passes décisives.