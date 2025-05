Mercato – Le PSG toujours intéressé par Tomás Araújo ?

Lors du mercato estival, l’une des priorités du PSG serait de renforcer sa défense centrale. Dans cette optique, les dirigeants parisiens s’intéresseraient toujours à Tomás Araújo.

Même s’il possède Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Presnel Kimpmbe dans son effectif, le PSG pourrait recruter un défenseur central lors de ce mercato estival. Avec les problèmes physiques du titi, la possibilité de voir le capitaine parisien quitter le club de la capitale, les dirigeants parisiens auraient fait du recrutement d’un défenseur central, l’une de leurs priorités. L’été dernier, le club de la capitale avait été associé à Tomás Araújo.

De la concurrence dans le dossier

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG serait toujours à la recherche d’un défenseur central, droitier, capable de doubler le poste de Marquinhos. Et ces derniers indiquent que le joueur du SL Benfica serait toujours dans le viseur du PSG. L’été dernier, des contacts avaient été initiés, mais le fait que Milan Skriniar reste au club avait mis fin à cette piste. Le média footbalistique indique que si le PSG suit toujours de près ce dossier, aucune offre concrète n’a encore été formulée à ce jour par les Rouge & Bleu. Le PSG n’est pas seul sur l’international portugais, puisque Liverpool et Chelsea aimeraient aussi se l’offrir, lui qui a une clause libératoire de 80 millions d’euros. « Avant d’entamer d’éventuelles démarches concrètes pour se l’offrir, le club de la capitale, comme les autres prétendants, surveille de près la condition physique du défenseur portugais. Pour rappel, Araújo se bat depuis plusieurs mois avec une pubalgie », indique Foot Mercato. Tomás Araújo ne serait pas la seule cible des dirigeants du PSG. Les noms de Nico Schlotterbeck (Dortmund), Evan Ndicka (AS Roma) ou Dayot Upamecano (Bayern Munich) ont été avancés. Pour l’international français, aucun contact n’a, pour l’heure, été initié par le PSG et aucune offre n’a été formulée, conclut Foot Mercato.