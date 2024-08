Mercato – Le PSG toujours intéressé par Victor Osimhen ?

Si ce n’était pas une priorité, le recrutement d’un numéro 9 pourrait intervenir avant la fin du mercato pour le PSG. Dans cette optique, le nom de Victor Osimhen revient avec insistance.

S’il possède Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos dans son effectif, le PSG ne serait pas satisfait du rendement des deux attaquants depuis leurs arrivées dans le club de la capitale l’été dernier. Si le recrutement d’un attaquant de pointe n’était pas une priorité pour le PSG, il s’intéressait tout de même à des buteurs. Ces dernières semaines, les deux noms qui revenaient le plus étaient ceux de Julian Alvarez et Victor Osimhen. Le premier cité ne rejoindra pas le PSG, lui qui va signer à l’Atlético de Madrid pour 95 millions d’euros, bonus compris.

« Il veut partir, la situation est claire »

En ce qui concerne l’attaquant nigérian, il était annoncé proche du PSG en tout début de mercato, avant que cette piste ne s’essouffle. Elle a repris de la vigueur ces derniers jours. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club de la capitale serait toujours intéressé par l’ancien lillois. Le spécialiste du mercato explique qu’Arsenal pourrait également revenir à la charge dans ce dossier, alors que l’Arabie saoudite est toujours présente, même si cette piste ne convainc pas Victor Osimhen. Gianluca Di Marzio conclut en expliquant que l’international nigérian n’a pas été convoqué pour le 32e de finale de Coupe d’Italie de Naples contre Modène ce soir. De son côté, Giovanni Manna, le directeur sportif du Napoli, a confirmé que son numéro 9 voulait quitter le club. « Il veut partir. La situation est claire. On verra ces vingt prochains jours », indique le dirigeant dans des propos relayés par Fabrizio Romano.