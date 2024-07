Le PSG tente de boucler un gros coup pour son milieu de terrain avec le recrutement de Joshua Kimmich. Si celui de Joao Neves semble quasiment bouclé, l’expérience de l’international allemand pourrait également être la bienvenue, et désirée par la direction du club de la capitale.

Le milieu de terrain semble avoir été ciblé par Luis Enrique et ses dirigeants comme secteur de jeu à renforcer. En effet, si Manuel Ugarte est annoncé sur le départ du côté de Manchester United, l’arrivée de Joao Neves est toujours attendue sous les cieux parisiens, et un autre milieu de terrain pourrait débarquer au Campus PSG. Depuis l’hiver dernier, le nom de Joshua Kimmich résonne sous les cieux parisiens et quelques mois plus tard, en plein mercato estival, la piste est toujours active. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de Sky Sport en Allemagne qui indiquent que « le PSG continue de travailler sur le transfert de Kimmich« . S’il a retrouvé le chemin de l’entraînement ce lundi 29 juillet, le dernier quart de finaliste de l’Euro 2024 à domicile avec l’Allemagne pourrait ne pas s’éterniser en Bavière. Le journaliste Florian Plettenberg souligne un intérêt particulier du Paris Saint-Germain pour Joshua Kimmich, qui s’il ne quitte pas le Bayern Munich cet été pourrait filer gratuitement en 2025. En effet, à l’aube de sa dernière année de contrat, le milieu de terrain polyvalent ne devrait pas être retenu par son club si une offre convaincante arrivait sur le bureau des dirigeants bavarois. Ces derniers sont au courant de l’intérêt parisien et le président de PSG, Nasser Al-Khelaïfi et son coach, Luis Enrique, espèrent que l’opération se fera.

De l’autre côté du Rhin, des discussions devraient se tenir entre le Bayern Munich et Joshua Kimmich afin d’affiner les positions des uns et des autres pour l’avenir. C’est à ce moment que le PSG saura s’il doit se montrer plus offensif ou pas auprès du joueur de 29 ans.