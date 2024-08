Désireux de se renforcer en défense centrale, le PSG a montré un intérêt concret pour le défenseur de l’Eintracht Francfort, Willian Pacho.

Dans ce dernier mois de mercato, le PSG se doit d’accélérer pour combler les manques de son effectif. À ce jour, seul Matvey Safonov a été recruté, en attendant l’officialisation du transfert de João Neves. Pour la défense, le board parisien avait ciblé Leny Yoro et Dean Huijsen. Mais les deux jeunes défenseurs ont privilégié la Premier League et ont respectivement rejoint Manchester United et Bournemouth. Ainsi, les champions de France se sont tournés vers une autre piste.

Willian Pacho ouvert à une arrivée au PSG

En effet, comme le rapporte le journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg, le PSG montre un intérêt concret pour le défenseur de l’Eintracht Francfort, Willian Pacho. L’international équatorien de 22 ans sort d’une saison pleine avec le club allemand (44 matches disputés toutes compétitions confondue) et est sous contrat jusqu’en juin 2028. Recruté il y un an en provenance du Royal Antwerp contre 9M€, le défenseur a séduit pour sa première saison en Bundesliga et s’est rapidement imposé comme une valeur sûre de l’effectif de Francfort. Et les discussions entre l’Eintracht Francfort et le PSG ont déjà débuté. De son côté, Willian Pacho est ouvert à un départ chez les Rouge & Bleu, précise le journaliste allemand.

Si aucun montant n’a filtré, le gaucher d’1m87 est valorisé à 35M€ par le site Transfermarkt et est notamment suivi par Arsenal et Liverpool. Une information également confirmée par Fabrizio Romano. Willian Pacho est bien dans la short-list des Rouge & Bleu pour renforcer la défense et des pourparlers ont déjà eu lieu entre les deux clubs. Après Randal Kolo Muani l’été dernier et Hugo Ekitike cet hiver, le PSG et Francfort pourraient de nouveau être au coeur d’une transaction durant ce mercato estival 2024.