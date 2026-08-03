Mercato – Le PSG va accélérer pour boucler le transfert de Zion Suzuki

Après avoir recruté Alessandro Longoni, le PSG a ciblé un autre gardien lors de ce mercato : Zion Suzuki. Le club parisien entend désormais accélérer afin de boucler ce transfert.

Comme à chaque mercato estival, le PSG se montre actif sur le marché des gardiens. Après avoir recruté Alessandro Longoni, le club de la capitale a jeté son dévolu sur un autre portier de Serie A : Zion Suzuki. Sous contrat avec Parme jusqu’en juin 2029, l’international japonais est désireux de rejoindre le double champion d’Europe en titre.

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Un accord imminent pour le transfert de Zion Suzuki ?

Le PSG a déjà lancé les manoeuvres pour le recrutement du portier de 23 ans en formulant une première offre de 33 M€. Et selon les informations de Fabrizio Romano, la direction parisienne prévoit d’accélérer dans ce dossier afin de conclure rapidement ce transfert. Les négociations entre les différentes parties vont se poursuivre cette semaine, tandis que le joueur est ouvert à un départ dès cet été. Dans ce dossier, le PSG a pris une nette avance sur ses concurrents, précise le spécialiste du mercato.

De son côté, La Gazzetta dello Sport apporte quelques précisions. Le transfert définitif de Randal Kolo Muani à la Juventus va permettre aux Rouge & Bleu d’accélérer le recrutement de Zion Suzuki. Le quotidien italien confirme l’existence d’une offre de 33 M€ formulée par le club parisien. Une somme qui pourrait satisfaire Parme. Selon La Gazzetta dello Sport, un accord semble désormais imminent.

🚨🔴🔵 PSG plan to accelerate and close Zion Suzuki deal after €33m package bid exclusively revealed.



Negotiations continue this week with Suzuki also open to the move.



PSG are definitely ahead of the other clubs interested. pic.twitter.com/Nl3fk8q0GL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026