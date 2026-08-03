Zion Suzuki

Mercato – Le PSG va accélérer pour boucler le transfert de Zion Suzuki

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum3 août 2026

Après avoir recruté Alessandro Longoni, le PSG a ciblé un autre gardien lors de ce mercato : Zion Suzuki. Le club parisien entend désormais accélérer afin de boucler ce transfert.

Comme à chaque mercato estival, le PSG se montre actif sur le marché des gardiens. Après avoir recruté Alessandro Longoni, le club de la capitale a jeté son dévolu sur un autre portier de Serie A : Zion Suzuki. Sous contrat avec Parme jusqu’en juin 2029, l’international japonais est désireux de rejoindre le double champion d’Europe en titre.

Le PSG va accélérer son mercato du côté des arrivées

Un accord imminent pour le transfert de Zion Suzuki ?

Le PSG a déjà lancé les manoeuvres pour le recrutement du portier de 23 ans en formulant une première offre de 33 M€. Et selon les informations de Fabrizio Romano, la direction parisienne prévoit d’accélérer dans ce dossier afin de conclure rapidement ce transfert. Les négociations entre les différentes parties vont se poursuivre cette semaine, tandis que le joueur est ouvert à un départ dès cet été. Dans ce dossier, le PSG a pris une nette avance sur ses concurrents, précise le spécialiste du mercato.

De son côté, La Gazzetta dello Sport apporte quelques précisions. Le transfert définitif de Randal Kolo Muani à la Juventus va permettre aux Rouge & Bleu d’accélérer le recrutement de Zion Suzuki. Le quotidien italien confirme l’existence d’une offre de 33 M€ formulée par le club parisien. Une somme qui pourrait satisfaire Parme. Selon La Gazzetta dello Sport, un accord semble désormais imminent.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum3 août 2026

Articles similaires

Mika Godts

L’Ajax prépare déjà l’après Mika Godts, tout proche du PSG

3 août 2026
Mika Godts

PSG – L’entraîneur de l’Ajax s’exprime sur l’avenir de Mika Godts

3 août 2026
Ferran Torres

La position claire du FC Barcelone sur le dossier Ferran Torres

3 août 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

2 août 2026
Bouton retour en haut de la page