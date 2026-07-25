Akliouche
Image : Maxppp - Jean François Ottonello

Mercato : le PSG va envoyer une quatrième offre à Monaco pour Akliouche

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet25 juillet 2026

Le PSG devrait très bientôt revenir à la charge pour Maghnes Akliouche. Une quatrième offre, peut-être la dernière, serait en préparation.

Après une certaine attente, l’Atlético de Madrid a enfin officialisé le transfert de Kang-In Lee. Le Sud-Coréen a signé pour cinq ans et le PSG récupère 40 millions d’euros dans cette transaction. Maintenant, Luis Campos doit valider le transfert de celui qui devrait être son remplaçant, à savoir Maghnes Akliouche. Dans cette optique, trois offres ont déjà été envoyées à l’AS Monaco, toutes repoussées.

Le PSG prépare une nouvelle offre pour Maghnes Akliouche

Les positions se rapprochent entre le PSG et Monaco pour Akliouche, un nouveau concurrent entre dans la danse

Mais une quatrième tentative devrait rapidement arriver sur le bureau du directeur sportif Tiago Scuro. Et selon L’Équipe, cette dernière devrait atteindre les 50 millions d’euros réclamés par Monaco. Le club du rocher doit, en outre, vendre pour 150 millions d’euros sur ce mercato. Et si Aladji Bamba a été cédé à Newcastle contre 42 millions d’euros avec bonus, la vente de Maghnes Akliouche semble donc être une  vraie nécessité

Le joueur de 24 ans, actuellement en vacances après la Coupe du monde, est, lui, déjà d’accord avec les doubles champions d’Europe pour un contrat de cinq ans. Liverpool est bien venu aux renseignements au cours des dernières heures, mais Paris garde donc bien le lead dans ce dossier.

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