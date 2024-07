Cet été, le PSG souhaiterait se renforcer à tous les postes. Pour la défense, il pisterait Dean Huijsen. S’il n’était pas encore passé à l’action, une première offre devrait arriver sur le bureau de la Juventus Turin.

Pour renforcer sa défense, le PSG avait fait de Leny Yoro sa priorité. Mais le défenseur central de Lille avait une préférence pour son avenir, rejoindre le Real Madrid. L’international espoirs français a finalement rejoint Manchester United, qui a offert 62 millions d’euros au LOSC pour s’attacher les services de Yoro. Le club madrilène n’a pas souhaité s’aligner sur cette offre. Le PSG ne pistait pas que Leny Yoro. Il serait également intéressé par Dean Huijsen. Prometteur défenseur hispano-néerlandais, il appartient à la Juventus Turin.

Une offre de 18 millions d’euros bonus compris

Lors de la deuxième partie de saison 2023-2024, il avait été prêté à l’AS Roma. Dans la capitale italienne, il a réalisé de bonnes performances et a attisé les convoitises de plusieurs clubs, dont le PSG et le Bayer Leverkusen. Si le club de la capitale n’avait pas encore concrètement bougé, cela ne devrait plus trop tarder. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants parisiens devraient bientôt envoyer une offre officielle à la Juve. Cette dernière devrait s’élever à 18 millions d’euros, bonus compris (15+3). Pas sûr que cette offre soit acceptée par le club italien, qui réclamerait 25 millions d’euros pour son joueur avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Autre information qui plaide en la faveur d’un départ de Dean Huijsen de la Vieille Dame, il ne figure pas dans le groupe concocté par Thiago Motta pour la préparation en Allemagne de la Juventus.