Mercato : Le PSG va insister pour Bernardo Silva

Cet été, le PSG compte recruter un milieu offensif de grande classe. Et dans cette optique, il a comme cible prioritaire Bernardo Silva. Dans les prochains jours, le club de la capitale compte insister sur ce dossier.

Avec le départ de Lionel Messi, le PSG est à la recherche d’un milieu offensif pour jouer sur le côté droit. Même si Marco Asensio et Kang-In Lee doivent renforcer l’attaque des Rouge & Bleu, les dirigeants parisiens veulent recruter une pointure à ce poste et pensent depuis plusieurs semaines à Bernardo Silva. L’international portugais souhaiterait quitter Manchester City après six ans et avoir remporté tous les trophées possibles avec les Skyblues. Selon les dernières sources, il aurait comme priorité le PSG. Mais le FC Barcelone s’intéresserait aussi à lui. Hier, une offre stratosphérique de l’Arabie saoudite a aussi été avancée.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a fait un point sur son dossier. Et selon ce dernier, le PSG prévoit toujours d’insister sur Bernardo Silva, qui est la priorité du mercato estival des dirigeants parisiens. La future arrivée de Luis Enrique sur le banc des Rouge & Bleu ne change pas la donne dans ce dossier. Fabrizio Romano explique aussi que toutes les parties pensent que l’ancien monégasque (28 ans) ne rejoindra aucun club saoudien maintenant. Le PSG va de nouveau pousser dans les prochains jours même si Manchester City ne baissera pas son prix.

Understand Paris Saint-Germain are still planning to insist on Bernardo Silva as top summer target — valid also with Luis Enrique as new coach. 🚨🔴🔵 #PSG

All parties feel Bernardo won’t join any Saudi club now. PSG will push again — but Man City won’t make any discount. pic.twitter.com/vByR92VtcP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023