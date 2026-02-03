Mercato – Le PSG va lever la clause de Khalil Ayari

Prêté par le Stade Tunisien au PSG en septembre dernier, Khalil Ayari va poursuivre sa carrière avec le PSG. Le club de la capitale va lever la clause du jeune attaquant tunisien.

Si le mercato hivernal du PSG a été marqué par l’arrivée de Dro Fernandez, le club de la capitale se serait aussi offert définitivement les services de Khalil Ayari. Le jeune attaquant tunisien (21 ans), prêté en septembre dernier par le Stade Tunisien aux Rouge & Bleu, aurait convaincu les dirigeants parisiens de poursuivre l’aventure avec lui.

Il évolue avec l’équipe espoirs du PSG

En effet, selon les informations de Foot Mercato, le PSG travaillerait à lever la clause du natif de Tunis et ainsi s’offrir ses services de manière définitive. Cette dernière s’élèverait à un million d’euros. Khalil Ayari a brillé avec l’équipe espoirs du PSG et a donc convaincu les dirigeants parisiens de le conserver pour les années à venir. Cette acquisition s’inscrit ainsi dans la nouvelle stratégie du PSG, à savoir s’appuyer sur des jeunes talentueux et préparer, au mieux, l’avenir, conclut Foot Mercato.