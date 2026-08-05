Mercato – Le PSG va revoir son offre à la hausse pour Zion Suzuki

Ciblé par le PSG pour renforcer le poste de gardien, Zion Suzuki pourrait être recruté avant d’être prêté dans la foulée. En attendant, le club parisien doit encore se mettre d’accord avec Parme.

Lors de ce mercato estival 2026, le PSG a une nouvelle fois décidé de se montrer actif sur le marché des gardiens. Après avoir recruté librement Alessandro Longoni en provenance de l’AC Milan, le club de la capitale travaille depuis quelques semaines sur la signature d’un autre portier évoluant en Serie A : Zion Suzuki. Sous contrat jusqu’en 2029 avec Parme, l’international japonais souhaite vivre une nouvelle aventure au sein d’un club plus huppé.

Zion Suzuki recruté par le PSG puis prêté à la Juventus ?

À la lutte avec la Juventus Turin dans ce dossier, le PSG a finalement pris une nette avance sur la concurrence. Désormais, il faudra convaincre Parme de laisser partir son gardien de 23 ans. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le PSG va améliorer son offre pour Zion Suzuki. Les Rouge & Bleu avaient déjà formulé une proposition de 28 M€ assortie de bonus. Si les deux clubs parviennent à finaliser ce transfert, le Japonais pourrait, dans la foulée, être prêté à la Juventus Turin. Avant cela, le club parisien avait proposé un prêt de Lucas Chevalier dans le Piémont, une idée qui n’a pas convaincu le club italien, pour le moment.

De son côté, le journaliste de L’Équipe, Loïc Tanzi, apporte également des précisions dans ce dossier. Il indique notamment que les deux clubs discutent des derniers détails autour d’une offre de 35 M€. Il restera simplement à se mettre d’accord concernant la répartition entre la part fixe et les bonus. Après avoir signé un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu, Zion Suzuki devrait donc bien partir en prêt. La Juventus semble être le club le plus intéressé pour accueillir le gardien d’1,90 m.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are set to improve their bid for Zion Suzuki, different structure compared to opening €28m plus add-ons.



New bid also include add-ons.



Suzuki could join Juve on loan from PSG ⚪️⚫️🇯🇵



PSG offered Chevalier to Juve but Italian club not keen, so far. pic.twitter.com/E0BGDfKhie — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026