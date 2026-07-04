Renato Marin
Image : PSG.fr

Mercato : le PSG valide deux nouveaux départs

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet4 juillet 2026

Comme annoncé depuis un moment, Renato Marin et Gabriel Moscardo vont quitter le PSG cet été. L’occasion pour eux de prendre du galon.

On le sait, intégrer le groupe de Luis Enrique auParis Saint-Germain n’est pas aisé. Gabriel Moscardo, qui garde cet objectif depuis son arrivée à l’hiver 2024 en provenance des Corinthians, peut en témoigner. Et après trois prêts consécutifs aux Corinthians, à Reims, puis à Braga, le milieu de terrain de 20 ans va repartir pour un tour. Comme annoncé, il se dirige bel et bien vers l’Espanyol. C’est le journal L’Équipe qui nous le confirme ce jour.

Après 39 matches avec le club portugais et un repositionnement en défense, Gabriel Moscardo s’apprête donc à découvrir la LigaL’Équipe précise également que ce prêt n’est assorti d’aucune option d’achat. Même constat pour Renato Marin. Le quotidien sportif évoque également le gardien de 19 ans qui, de son côté, prend bien la direction du Portugal.

Renato Marin, un grand potentiel à confirmer

En effet, en interne au Paris Saint-Germain, on estime que Renato Marin possède un immense potentiel. Un potentiel qui doit désormais s’affirmer avec un vrai temps de jeu sur une saison complète. C’est pourquoi il rejoindra le CD Nacional en première division portugaise. Là-bas, Renato Marin devrait jouir d’une place de titulaire.

Les deux joueurs sont donc attendus de retour à Paris le 30 juin prochain. Dans cette optique, un point devrait être fait concernant Gabriel Moscardo notamment. Car oui, à ce moment-là, l’espoir brésilien se trouvera à un an de la fin de son contrat avec le PSG (2028).

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