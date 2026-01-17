[MAJ] Mercato – Accord de principe entre le PSG er Dro Fernandez

En quête de jeunes à fort potentiel, le PSG a montré un vif intérêt pour un jeune talent du FC Barcelone, Pedro Fernández Sarmiento, dont la clause libératoire est fixée à 6M€.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a basé une partie de son projet sur le recrutement de jeunes à fort potentiel. Et depuis quelques heures, un intérêt prononcé du PSG pour le jeune milieu offensif du FC Barcelone, Pedro Fernández Sarmiento (18 ans), est annoncé par plusieurs médias.

Le même agent que Luis Enrique

En effet, ce vendredi, le Mundo Deportivo annonce que l’international U18 espagnol, surnommé Dro Fernandez, est proche de quitter son club formateur, avec lequel il est lié jusqu’en 2027. Avec une clause libératoire à 6M€, tout laisse à penser que le jeune joueur de 18 ans va quitter les Blaugrana cet hiver. « Le joueur voit beaucoup de concurrence au milieu de terrain et estime qu’il a eu très peu de temps de jeu, même si le club et Hansi Flick ont déclaré avoir beaucoup confiance en lui », explique le quotidien catalan. Plusieurs sources du vestiaire auraient même annoncé que la prochaine destination du milieu serait le Paris Saint-Germain. « Dans les vestiaires, tout le monde considère comme acquis qu’il finira dans la capitale parisienne (…) Jusqu’à présent, aucune offre parisienne. Des sources proches du club confirment cette possibilité, tandis que l’entourage du joueur affirme catégoriquement qu’aucune offre n’a été reçue jusqu’à présent de la part du PSG et que l’avenir du joueur n’est pas encore décidé. » D’autres formations comme Manchester City et des clubs allemands ont également montré un intérêt pour le natif de Nigrán, qui a disputé quatre rencontres avec l’équipe première du FC Barcelone cette saison (4 matchs de Liga, 1 match de Ligue des champions, 148 minutes).

De son côté, le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, précise que le PSG fait pression pour signer Dro Fernandez. Les champions d’Europe ont déjà fait une proposition de contrat au milieu offensif et des discussions sont déjà en cours au sujet de sa clause libératoire de 6M€. Enfin, RMC Sport apporte également ses informations sur ce dossier. Le club de la capitale ne compte pas passer à côté de cette opportunité. Ainsi, une offre contractuelle a été envoyée au joueur, qui partage le même agent que Luis Enrique, Iván de la Peña. Le profil du joueur est parfaitement compatible avec ce que cherche à faire le technicien espagnol, conclut le média sportif.

Dro Fernandez réception au discours de Luis Enrique

[MAJ] Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, un accord de principe existe entre le PSG et Dro Fernandez. Le club parisien espère rapidement conclure l’affaire en levant sa clause libératoire de 6M€. Malgré l’intérêt de clubs anglais et allemands, le PSG est en pole position dans les négociations et Luis Enrique a eu un rôle important pour convaincre le joueur de rejoindre les champions d’Europe. Le twittos @Djaameel_ apporte également quelques détails sur ce futur transfert. L’Espagnol a rapidement fait comprendre qu’il était emballé à l’idée de rejoindre le PSG et il s’est montré très réception au discours de Luis Enrique. Il y a beaucoup d’optimisme chez les Rouge & Bleu pour la finalisation de ce dossier. Enfin, Florian Plettenberg confirme l’accord de principe entre le club et le joueur. Malgré les intérêts de Manchester City, Chelsea et le Borussia Dortmund, les Rouge & Bleu ont devancé la concurrence dans ce dossier.