Du haut de ses 19 printemps, Jude Bellingham fait saliver tous les mastodontes du vieux continent. Le PSG serait notamment sur les rangs, tout comme le Real Madrid ou Manchester City.

Quel visage nous présentera le prochain mercato du PSG ? C’est une question délicate alors que Luis Campos, conseiller du football rouge et bleu, s’attèle à concocter son plan en vue de l’été. Plusieurs noms ont, bien évidemment, d’ores et déjà émergé. Parmi ceux-ci, on peut notamment citer Victor Osimhen, Manu Koné ou encore Randal Kolo Muani. Et un joueur bien plus prestigieux, mais difficile à atteindre, se trouverait également dans les petits papiers du décideur lusitanien. Ce joueur, c’est Jude Bellingham.

Une concurrence XXL pour Jude Bellingham

C’est simple, depuis qu’il porte la tunique du Borussia Dortmund, Jude Bellingham éclabousse la planète football de son talent. Il n’a pourtant que 19 ans mais sa précocité fait de lui l’un des joueurs les plus convoités en vue de la prochaine fenêtre des transferts. Le Real Madrid est d’ailleurs annoncé comme le grandissime favori dans la course à la signature de l’international anglais. Liverpool et Manchester City seraient également sur les rangs. Et selon la Cadena Ser, le PSG aurait, à son tour, pris récemment contact avec l’entourage du joueur.

Pour l’heure, ce ne serait que des prises d’informations, sans plus. Néanmoins, le média ibère nous indique que les Rouge et Bleu pourraient rapidement dégainer dans ce dossier. Le but du milieu de terrain serait simple : rejoindre un club disputant la Ligue des Champions dans lequel il jouirait d’une place prépondérante. Les Reds paraissent donc, d’office, à écarter, une qualification en C1 s’éloignant de plus en plus pour les hommes de Jürgen Klopp. Toutefois, la Cadena Ser tempère quelque peu en expliquant que le PSG, même s’il pourrait lui garantir un salaire très conséquent, ne se placerait nullement comme la destination privilégiée par Jude Bellingham. Reste à voir si cette information se confirme et, si oui, comment Luis Campos compte s’y prendre dans cette affaire. Pour rappel, les Borussens attendraient pas moins de 120 millions d’euros afin de laisser filer leur pépite. Une somme qui semble, aujourd’hui, loin d’être à la portée des finances franciliennes.