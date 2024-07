Mercato : Le RB Leipzig confiant pour Xavi Simons

Le feuilleton de l’été du côté du PSG est sans aucun doute celui de Xavi Simons. Si la volonté du joueur semble claire quant à l’idée de ne pas porter le maillot Rouge & Bleu la saison prochaine, le Bayern Munich et le RB Leipzig continue de batailler.

La carrière de Xavi Simons et ses choix sont jusque-là guidés par l’importance du temps de jeu qui lui sera accordé. En témoigne ses deux prêts consécutifs au PSV Eidhoven et au RB Leipzig. Avec le club de la galaxie Red Bull, le Néerlandais de 21 ans a disputé la Ligue des Champions jusqu’en huitième de finale face au Real Madrid, puis l’Euro 2024 jusqu’en demi-finale face à l’Angleterre. Deux parcours qui, conjugués à sa saison sur le plan personnelle (43 matchs TCC – 10 buts et 15 passes décisives), pourraient amener Xavi Simons à un véritable tournant de sa carrière. Ainsi, les derniers échos de la presse en France et à l’internationale évoque une véritable bataille entre Manchester United, le Bayern Munich et le RB Leipzig afin de compter sur le titi parisien la saison prochaine. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Xavi Simons reste dans le flou concernant son avenir. En Espagne dans les colonnes de Sport, on évoque la possibilité de voir les dirigeants des Red Devils entrer dans la danse avec une offre pouvant atteindre les 100M€. Pour le Bayern Munich, la priorité semble être Désiré Doué, en témoigne la deuxième offre faite pour le joueur du Stade Rennais à hauteur de 55M€. Dans ce contexte et selon les informations de Fabrizio Romano, « le RB Leipzig est maintenant confiant d’obtenir le feu vert pour Xavi Simons« .

🚨 Le RB Leipzig est désormais CONFIANT d’avoir le feu vert de Xavi Simons pour un retour au club.



Les négociations se poursuivent avec le Bayern, mais le président du RBL travaille pour faire revenir le joueur ⏳🇳🇱



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/CLONh9omju — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 23, 2024 X : @CanalSupporters

Dans ce dossier, toujours selon le journaliste italien et spécialiste du mercato, le PSG n’est toujours pas ouvert à une vente, et privilégie un prêt. Une piste pour laquelle le RB Leipzig est optimiste. Le président du club de Bundesliga, Oliver Mintzlaff, négocie personnellement pour obtenir un deuxième prêt consécutif du Batave.