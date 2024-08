Au cours de ce mercato estival 2024, un feuilleton est naît et a pris fin avec Xavi Simons. Le Néerlandais qui sortait d’une saison en prêt au RB Leipzig entretenait le flou autour de son avenir, avant de finalement opte pour une deuxième saison consécutive en prêt en Bundesliga.

L’histoire entre le PSG et Xavi Simons ne sera jamais ce que beaucoup de supporters et suiveurs du club de la capitale espèrent. Après son prêt au PSV Eidhoven, Néerlandais a été rapatrié par la direction parisienne, pour finalement filer directement en prêt du côté du RB Leipzig. Avant de faire ses premiers pas en Bundesliga, le titi parisien a paraphé un contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, qu’il honore encore aujourd’hui. Cependant, après un exercice 2023/2024 au terme duquel Xavi Simons aura disputé 43 matchs, inscrit 10 buts et fait 15 passes décisives, l’idée d’enfin s’installer sous les cieux parisiens ne semble pas l’intéresser. En effet, après L’Euro 2024 disputé avec les Pays-Bas jusqu’au stade des demi-finales, le joueur de 21 ans prend une nouvelle fois la décision de rejoindre le RB Leipzig en prêt. Le long feuilleton estival malgré le départ de Kylian Mbappé et la place qui semblait lui être destinée, poussent à croire que l’histoire entre le PSG et Xavi Simons ne débutera jamais véritablement. Quelques semaines après l’officialisation de son second prêt en Allemagne, le directeur général de RedBull s’est confié sur la volonté du club de Leipzig appartenant au groupe de sa marque de garder Xavi Simons sur le long terme : « Notre direction doit négocier cela avec PSG. Pour l’instant, il est prêté. Mais bien sûr, notre objectif est de garder des joueurs de haut niveau comme lui sur le long terme […] Nous avons maintenant montré que c’était possible, même face à une forte concurrence. Šeško a reçu des offres substantielles, notamment de la Premier League, mais il a choisi de rester avec nous et a même prolongé son contrat« .

Avec l’explosion de Bradley Barcola et le recrutement de Désiré Doué, conjugués à ces déclarations, l’idée de voir Xavi Simons briller avec le maillot Rouge & Bleu sur les épaules s’éloigne de plus en plus.