Mercato – Le RB Leipzig rejette une offre XXL pour Yan Diomandé et attend l’arrivée du PSG dans ce dossier

Annoncé dans le viseur du PSG, le RB Leipzig veut faire monter les enchères pour la vente de Yan Diomandé durant ce mercato estival. Le club allemand a notamment rejeté une offre XXL de la part de Liverpool.

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, les clubs travaillent en parralèle sur le mercato estival 2026. Si peu de changements sont attendus du côté du PSG, quelques renforts devraient toutefois apporter davantage de profondeur à l’effectif de Luis Enrique pour la saison 2026-2027. Ainsi, un nouvel élément offensif pourrait venir renforcer les rangs parisiens durant la période des transferts.

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Le RB Leipzig rejette une offre de 100 M€ de Liverpool

Depuis plusieurs semaines, le champion d’Europe en titre est associé au nom de l’ailier du RB Leipzig, Yan Diomandé. Actuellement avec la Côte d’Ivoire pour disputer le Mondial, le joueur de 19 ans attise les convoitises. Auteur d’une belle saison avec la formation allemande (13 buts et 10 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues), l’international ivoirien est dans le viseur de plusieurs grandes formations européennes. De quoi faire monter les enchères du côté des dirigeants allemands.

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le RB Leipzig a rejeté une offre de 100M€ formulée par Liverpool (90 M€ fixes, plus 10 M€ de bonus). Le club de Bundesliga a fait comprendre qu’il attendait une offre supérieure, se basant notamment sur ses performances à venir du joueur lors de la Coupe du monde. Un montant de 120M€ pourrait convaincre la formation allemande de lâcher son jeune attaquant de 19 ans. De plus, le RB Leipzig s’attend aussi à l’arrivée du PSG et d’autres écuries dans ce dossier afin de faire monter les enchères. Reste à savoir si le board des Rouge & Bleu serait prêt à débourser une telle somme pour recruter le natif d’Abidjan.

🚨 BREAKING: RB Leipzig turn down €100m proposal received from Liverpool for Yan Diomandé.



RB Leipzig want more than €100m as still try to keep him — understand €120m could be the way… for now, based on WC performances too.



Leipzig expect PSG and more clubs to join the… pic.twitter.com/mvdTKxZz8k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026