Mercato – Le Real Madrid espère toujours s’offrir Vitinha

Pilier du PSG, Vitinha a prolongé son contrat avec le club de la capitale il y a quelques mois. L’international portugais est désormais lié avec les champions d’Europe jusqu’en juin 2029. Après des débuts compliqués sous le maillot Rouge & Bleu, le milieu de terrain est devenu l’un des cadres du PSG. Avec ses performances sur le terrain, il attise les convoitises de plusieurs clubs, dont le Real Madrid.

Il pourrait commencer un forcing à partir de l’été 2026

Selon les informations de Marca, le club madrilène n’aurait pas abandonné la possibilité de s’offrir les services du numéro 17 du PSG dans le futur. Le quotidien sportif évoque une clause libératoire de 90 millions d’euros activable durant l’été 2026 dans le contrat de l’ancien du FC Porto. Mais en France, la clause libératoire est interdite. Malgré cela, le Real Madrid est sous le charme de Vitinha et il en a fait un véritable objectif pour ses futurs mercatos. Le quotidien sportif espagnol indique que le Real pourrait faire un forcing comme il avait pu le faire avec Kylian Mbappé pour convaincre Vitinha de le rejoindre. De son côté, le PSG ne veut pas entendre parler d’un départ de son milieu de terrain, conclut Marca.