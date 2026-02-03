Mercato – Le Real Madrid ne lâche pas l’affaire pour Vitinha

Vitinha est le meilleur milieu de terrain au monde. Le numéro 17 du PSG attise les convoitises du Real Madrid. Le club merengue attend un geste de l’international portugais pour bouger.

Vitinha est l’un des cadres du PSG. Le milieu de terrain est un indispensable de l’effectif de Luis Enrique et est le meilleur milieu du monde, lui qui a terminé troisième du dernier Ballon d’Or. Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 au PSG, l’international portugais se sent bien à Paris et souhaite poursuivre l’aventure à Paris. Malgré cela, l’ancien du FC Porto attise les convoitises. Depuis plusieurs semaines, on annonce un Real Madrid fortement intéressé par Vitinha.

Le Real veut qu’il se manifeste avant de bouger

Ce mardi, la Cadena Ser explique que le Real Madrid n’a pas oublié le numéro 17 du PSG et en aurait fait sa priorité pour le mercato estival 2026. La radio espagnole assure que dans le contrat de Vitinha au PSG, il existe un accord privé pour qu’il quitte les champions d’Europe s’il le souhaite. La Cadena Ser explique que le Real Madrid souhaite que Vitinha se manifeste et qu’il explique souhaité rejoindre le club espagnol. À ce moment-là, le Real bougera et prendra contact avec le PSG pour négocier un transfert. Le média ibérique indique qu’un possible transfert pourrait se conclure autour des 100 millions d’euros. Une information à prendre avec des pincettes, le PSG et le joueur ne souhaitant en aucun cas se séparer, comme ils l’ont déjà expliqué à de nombreuses reprises.