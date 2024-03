Mercato : Le Real Madrid ne lâche pas Leny Yoro

Cet été, le PSG souhaiterait renforcer sa défense centrale. Dans cette optique, il piste Leny Yoro. Mais le Real Madrid aurait fait du jeune lillois (18 ans) sa priorité.

Leny Yoro est un cadre de Lille à seulement 18 ans. Le jeune défenseur central réalise de très belles performances avec le LOSC et attise les convoitises des plus grands clubs européens. Le PSG, qui compterait recruter un défenseur central l’été prochain, et qui serait prêt à ouvrir la porte aux départs de Marquinhos et Nordi Mukiele, serait intéressé par l’international espoir français. Mais le club de la capitale ne serait pas seul dans ce dossier. Il doit faire face à la concurrence du Real Madrid. Pas épargné par les blessures dans ce secteur, le club madrilène aimerait se renforcer à ce poste. Et il aurait fait de Leny Yoro sa priorité.

Les dirigeants lillois n’aimeraient pas le voir signer au PSG

Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Lille, Leny Yoro n’a pas encore prolongé son contrat avec son club formateur. Dans cette optique, le Real Madrid espérerait qu’il ne prolonge pas afin de se l’offrir à un prix conforme à la réalité sportive et économique du moment, selon Marca. Le quotidien sportif madrilène explique que Lille, qui ne souhaiterait pas voir son joueur partir, attendrait 100 millions d’euros pour sa pépite, somme inconcevable pour le Real Madrid pour un joueur à qui il reste 17 mois de contrat. La publication parle d’un montant de 30 millions d’euros que voudrait déposer le club merengue. Marca indique également que le Real aurait un gros avantage par rapport au PSG dans ce dossier, le souhait des dirigeants du LOSC. S’il devait partir cet été, les Lillois ne voudraient en aucun cas voir Leny Yoro signer au PSG.