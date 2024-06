Mercato – Le Real Madrid ne veut pas surpayer pour Yoro

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG aurait comme priorité Leny Yoro. Mais le Real Madrid serait en avance sur ce dossier. Malgré ça, il ne veut pas surpayer pour le Lillois.

Leny Yoro a été l’un des meilleurs défenseurs de la saison de Ligue 1. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Lille, il devrait quitter son club formateur cet été. Dans cette optique, plusieurs clubs se seraient positionnés comme le PSG, le Real Madrid, Liverpool et Manchester United. Selon les dernières rumeurs, l’international espoirs français aurait une préférence pour son avenir, le Real Madrid.

Le Real Madrid voudrait offrir 40 millions d’euros à Lille

Malgré cela, le PSG ne compte pas lâcher et tenterait tout pour le convaincre de poursuivre sa carrière à Paris. Luis Campos et Luis Enrique auraient même échangé avec le joueur ces derniers jours, une conversation qui aurait été positive. Ce dimanche, Revelo fait un point sur ce dossier. Selon le média sportif, avec le départ de Nacho en Arabie saoudite, le Real Madrid aurait décidé de passer à l’offensive pour Leny Yoro. Mais il ne compte pas offrir les 60 millions d’euros demandés par Lille pour lâcher son joueur. Les dirigeants madrilènes seraient prêts à offrir 40 millions d’euros au LOSC et pas plus. Si les Lillois ne veulent pas le vendre à ce prix, le Real Madrid pourrait attendre l’été 2025, quand Leny Yoro sera libre de tout contrat. Relevo conclut en expliquant que, du côté du joueur, on souhaite toujours rejoindre le Real Madrid.