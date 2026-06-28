Mercato : le Real met Camavinga à vendre, le PSG intéressé ?

Le PSG aurait inscrit Eduardo Camavinga sur ses tablettes alors que le Real cherche à le vendre. Information surprenante, surtout au vu du prix annoncé…

Avec le départ prochain de Lee Kang-In vers l’Atlético, Luis Enrique et Luis Campos se sont entendus sur un nom pour le remplacer : Maghnes Akliouche. L’objectif reste le même : mettre la priorité sur le recrutement de jeunes joueurs français et idéalement issus de la région parisienne. Le gaucher de 24 ans, natif de Tremblay-en-France, coche toutes les cases. Et ce jour, ASenvoie un autre français dans le viseur rouge et bleu, mais c’est bien plus surprenant cette fois-ci.

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Le PSG et l’Inter sur les rangs pour Eduardo Camavinga ?

En effet, selon le média madrilène, le Paris Saint-Germain s’intéresse bel et bien à Eduardo Camavinga. Le Real Madrid cherche à alléger son effectif et à faire entrer un peu d’argent. En ce sens, l’ancien rennais est aujourd’hui sur la liste des transferts, mais pas à n’importe quel prix. Car oui, le club merengue attend pas moins de 60 millions d’euros dans ce dossier.







En plus du PSG, l’Inter serait également sur les rangs. Problème, on a beaucoup de mal à voir Luis Campos dégainer pour un joueur qui ne correspond en rien aux attentes de Lucho sur le mercato. On prendra donc cette information avec de grosses pincettes.