À en croire la presse espagnole, le Real Madrid aurait pris la décision fracassante de ne plus recruter Kylian Mbappé. Une décision, du reste, apparemment définitive !

Depuis qu’il a posé ses valises à Paris, ou presque, Kylian Mbappé est constamment associé au Real Madrid au sein de la rubrique transfert. Chaque été, la rengaine est la même et la conclusion également. Le dernier mercato estival en date n’a d’ailleurs pas dérogé à cette règle. Mais il se pourrait bel et bien que ce dossier soit arrivé à un nouveau tournant en ce mercredi 8 novembre 2023. Car oui, à en croire les informations de la Cadena Ser, la Casa Blanca aurait définitivement entériné l’idée de recruter le numéro 7 parisien dans un futur proche.

à voir aussi : les gros doutes de Dhorasoo sur Randal Kolo Muani

🚨 Le Real Madrid ne souhaiterait PLUS recruter Kylian Mbappé et la décision serait définitive.



3 raisons expliquent cela :



° Son salaire trop important 💸

° Le club madrilène souhaite investir sur des joueurs plus jeunes ✨

° Sa décision de rester au PSG il y a 2 saisons n’a… pic.twitter.com/jdwnGWKKzr — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 8, 2023

Une décision fracassante

En effet, selon cette source, le Real Madrid ne bougera finalement pas dans ce dossier en vue de l’été prochain. Non, recruter Kylian Mbappé ne serait désormais plus du tout un objectif madrilène et ce, même si le joueur finissait par quitter le PSG libre comme l’air à l’issue de l’exercice en cours. Il y aurait trois raisons principales à ce soudain changement de cap. Un aspect financier tout d’abord : son salaire serait jugé comme trop élevé. En outre, Kylian Mbappé ne ferait plus l’unanimité depuis son refus de rallier Madrid il y a deux ans de cela. Enfin, alors qu’il fêtera ses 25 ans en fin d’année, son âge serait également un frein, les Merengues souhaitant baser leur recrutement sur des éléments plus jeunes.