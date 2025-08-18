Mercato : Le Red Star piste un jeune du PSG

En cette fin de mercato estival 2025, le PSG semble se concentrer, par nécessité, sur les départs. Dans ce sens, le nom d’Ilyes Housni est sur le bureau des dirigeants parisiens.

Pour la saison 2024 / 2025, le PSG a prêté Ilyes Housni au Havre afin que le titi parisien engrange du temps de jeu. L’attaquant, sous les ordres de Didier Digard, a disputé 13 matchs toutes compétitions (12 en L1 ; 1 en Coupe de France). S’il a effectué son retour au Campus PSG cet été, le titi parisien de 20 ans désormais ne devrait pas s’éterniser sous les cieux parisiens. En effet, selon nos confrères de Foot Mercato, le Red Star souhaiterait obtenir le prêt du natif de Créteil (94) : « Reste désormais à savoir si les champions d’Europe en titre et l’actuel 15e de Ligue 2 parviendront à trouver un terrain d’entente« .