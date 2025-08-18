Red Star

Mercato : Le Red Star piste un jeune du PSG

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane18 août 2025

En cette fin de mercato estival 2025, le PSG semble se concentrer, par nécessité, sur les départs. Dans ce sens, le nom d’Ilyes Housni est sur le bureau des dirigeants parisiens.

Pour la saison 2024 / 2025, le PSG a prêté Ilyes Housni au Havre afin que le titi parisien engrange du temps de jeu. L’attaquant, sous les ordres de Didier Digard, a disputé 13 matchs toutes compétitions (12 en L1 ; 1 en Coupe de France). S’il a effectué son retour au Campus PSG cet été, le titi parisien de 20 ans désormais ne devrait pas s’éterniser sous les cieux parisiens. En effet, selon nos confrères de Foot Mercato, le Red Star souhaiterait obtenir le prêt du natif de Créteil (94) : « Reste désormais à savoir si les champions d’Europe en titre et l’actuel 15e de Ligue 2 parviendront à trouver un terrain d’entente« .

YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane18 août 2025

Articles similaires

Campus Psg

Le programme de la semaine du PSG

18 août 2025
Nuno Mendes x Vitinha (joie)

Ligue 1 : Retour sur les faits et chiffres de FCN / PSG

18 août 2025
Wayne Rooney

Mercato : Les conseils de Wayne Rooney dans le dossier Donnarumma

18 août 2025
Ederson x Donnarumma

Mercato : Manchester City négocie le départ d’Ederson … pour préparer l’arrivée de Donnarumma ?

18 août 2025
Bouton retour en haut de la page