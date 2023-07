Au cours de mercato estival 2023, le PSG semble avoir ciblé Harry Kane comme priorité afin de renforcer son secteur offensif. Cependant, le Paris Saint-Germain doit faire face à la concurrence coriace du Bayern Munich sur ce dossier, qui le voit comme une priorité absolue.

Dans la course engagée entre le PSG et le Bayern Munich sur la piste Harry Kane, les Bavarois semblent avoir une longueur d’avance. En plus de la volonté du joueur qui serait de rejoindre la Bundesliga, les dirigeants allemands tenaient un rendez-vous programmé avec le président de Tottenham, Daniel Levy, afin d’avancer dans les négociations et potentiellement faire part de leur offre de près de 100 millions d’euros. Cependant, alors que Jan-Christian Dreesen (président du conseil d’administration du Bayern ; NDLR) et Marco Neppe (directeur technique ; NDLR) s’apprêtaient à prendre un jet privé depuis la capitale de la Bavière pour rejoindre Londres, le président des Spurs aurait fait un pas en arrière en reportant le rendez-vous au début de la semaine prochaine selon les informations du journaliste anglais Ben Jacobs. Ce dernier avance le trentième anniversaire d’Harry Kane aujourd’hui afin d’expliquer ce report.

🔴 Le président de Tottenham Daniel Levy a lui même annulé le rendez-vous convenu avec le Bayern pour Harry Kane.



En Allemagne, certains craignent même que l'annulation du rendez-vous par Levy soit liée à un autre rendez-vous avec les dirigeants du #PSG ! 😬



[@lequipe] pic.twitter.com/RllEhefZCn — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 28, 2023

Cependant, du côté de l’Allemagne, nos confrères semblent inquiets. En effet, les médias d’outre-Rhin craignent que ce report soit lié à la programmation d’un rendez-vous avec le Paris Saint-Germain, principal concurrent du Bayern Munich sur ce dossier. Le club de la capitale serait davantage enclin à atteindre le montant attendu par la direction de Tottenham selon L’Equipe, 117 millions d’euros, que le Bayern Munich, qui lui est prêt à faire une offre de 100 millions d’euros, comme évoqué précédemment.