Mercato : Le retour de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin se précise

Le mercato estival du PSG n’est pas terminé après les recrutements de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, et des départs pourraient encore se concrétiser. Parmi eux, le dossier Randal Kolo Muani se place comme grand favori.

Avant de pouvoir continuer à se renforcer comme il le veut et comme il en a le besoin, le PSG doit dégraisser son effectif, et fait des ventes sa priorités sur cette fin de mercato estival 2025. Dans les dossiers à concrétiser dans ce sens, celui de Randal Kolo Muani fait office de grand favori. En effet, le point de chute est clairement connu, et la volonté est tripartite. Le joueur veut retour à la Juventus Turin après son prêt, le club de la Vielle Dame veut récupérer l’attaquant, et ce dernier n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et de la direction parisienne. C’est dans ce contexte que les négociations se tiennes entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de la Juve. Si elles durent dans le temps, Gianluca Di Marzio affirme qu’il y a de réelles avancées ces dernières heures, sous l’impulsion de Damien Comolli et François Joseph Modesto, respectivement directeur général et directeur technique de la Juventus Turin, qui ont décidé d’accélérer le dossier.

Ces avancées s’expliquent aussi par la volonté de la Juve de compter sur Randal Kolo Muani rapidement, au point d’en faire un dossier totalement indépendant de l’avenir de Dusan Vlahovic, qui n’a toujours pas quitté les Bianconeri comme espéré afin de faire de la place au Français. Concernant l’opération, toujours selon Gianluca Di Marzio, elle devrait se faire sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Le Paris Saint-Germain espère en tirer 65 millions d’euros au total.