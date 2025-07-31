Mercato : Le souhait de Randal Kolo Muani confirmé par le DG de la Juventus Turin

Un destin qui semble tout tracé pour Randal Kolo Muani, mais les pourparlers s’étendent dans le temps. De retour de prêt de la Juventus Turin, l’attaquant français exprime clairement sa volonté de faire son retour à Turin.

Selon les dernières informations autour de ce qui s’apparente à un réel feuilleton pour entre le PSG et la Juventus Turin, le club de Série A accélérerait pour pouvoir compter sur Randal Kolo Muani le plus rapidement possible. En effet, Igor Tudor espère l’attaquant français dès ce week-end pour le début du stade de pré-saison des Turinois en Allemagne. Ainsi, les dirigeants du club de la Vieille Dame auraient augmenté leur offre selon la Gazzetta dello Sport, tablant à ce stade sur un prêt payant de 10M€ assortit à une obligation d’achat facilement atteignable à hauteur de 30/35M€. L’opération pourrait donc rapporter 45 millions d’euros au Paris Saint-Germain. Le directeur général de la Juve, Damien Comolli, s’est exprimé sur le dossier, assurant ne pas être pressé en s’appuyant sur la volonté du joueur : « Oui, Randal Kolo Muani veut revenir à la Juve. Nous sommes en discussion avec le Paris Saint-Germain à ce sujet, il souhaite revenir parmi nous … donc, il n’y a pas d’urgence« .