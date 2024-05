Performant en cette année 2024, le jeune Désiré Doué (18 ans) a de grande chance de quitter le Stade Rennais, qui a déjà fixé un prix pour son international espoir français.

Après Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga, Jérémy Doku et Mathys Tel, le Stade Rennais pourrait une nouvelle fois faire une forte plus-value sur l’un de ses jeunes talents. L’ailier de 18 ans, Désiré Doué, sort d’une saison 2023-2024 aboutie avec son club formateur et à de forte chance de quitter la Bretagne cet été. À la recherche de jeune talent en France, le PSG reste à l’affût, pour un joueur qui est sous contrat jusqu’en 2026 avec les Rouge et Noir.

Le Stade Rennais attend entre 60M€ et 70M€

L’international espoir français, qui fêtera ses 19 ans le 3 juin prochain, « est appelé à quitter son club formateur cet été », rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Et des grands noms européens seront sur le coup lors de ce mercato estival. Cet hiver, le Bayer Leverkusen avait formulé une offre de 20M€, repoussée par les dirigeants rennais. « Dans l’esprit du directeur sportif Florian Maurice, Doué serait parti pour constituer la plus grosse vente de l’histoire du club, entre 60 et 70 M d’euros », avec pour ambition de dépasser le record de vente de Jérémy Doku à Manchester City l’été dernier (66M€). Certaines grosses écuries semblent à l’écart à ce jour comme le FC Barcelone, qui présente des soucis financiers, Manchester United qui est en pleine restructuration et le Bayern Munich qui n’a toujours pas trouvé son nouveau coach après le départ de Thomas Tuchel.

De son côté, le PSG est bien intéressé par Désiré Doué, « mais côté gauche, il y a déjà Barcola, en attendant de savoir si Xavi Simons reviendra ou non », précise L’E. Cependant, l’ailier d’1m81 est polyvalent et peut évoluer dans toutes les positions offensives, comme l’avait récemment expliqué son coach, Julien Stéphan, en conférence de presse : « Son talent était connu de tous mais il a réussi aussi à cadrer beaucoup de choses dans son jeu, il a une polyvalence extraordinaire en plus, il peut couvrir quatre ou cinq postes je dirais de manière quasiment indifférente, avec une intelligence pour s’adapter à n’importe quelle situation, quasiment à n’importe quel système. Il a été décisif, collectif, productif et très impactant. Il est calibré pour le très haut niveau, il a aussi déjà installé beaucoup de choses dans son professionnalisme pour son jeune âge, après le devenir nous dira où son potentiel lui permettra d’aller. » L’été s’annonce agité pour Désiré Doué.

Statistiques 2023-2024 de Désiré Doué*

Coupe de France : 5 matches disputés dont 4 titularisations (334 minutes) – 1 passe décisive

Ligue Europa : 6 matches disputés dont 4 titularisations (347 minutes)

*Source : Transfermarkt