Dans les cinq derniers jours du mercato, le PSG continue de chercher une porte de sortie à certains de ses éléments. Parmi eux, Manuel Ugarte. Le milieu de terrain est annoncé en partance pour Manchester United, et l’opération devrait rapidement se concrétiser.

Alors que le PSG a disputé deux journées de championnat pour deux victoires (1-4 vs Le Havre & 6-0 vs Montpellier), la J3 de L1 se disputera le 1er septembre prochain (20h45 sur DAZN) sur la pelouse du LOSC. Ce match se jouera le jour de la clôture du marché des transfert estival, avec donc des réponses aux interrogations concernant le mercato d’été du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale comptera t-il un avant-centre en plus dans son effectif ? Un ailier ? Un défenseur polyvalent ? Si dans le sens des arrivées les portes restent ouvertes à de potentiels renforts, il en est de même pour les départs. En effet, plusieurs joueurs du groupe professionnel ont été invités à se trouver une porte de sortie. Entre ceux qui finalisent leur transfert et d’autres pour qui le temps passe trop vite, Manuel Ugarte à choisi son camp. Le milieu de terrain uruguayen ne semble pas vouloir s’éterniser sous les cieux parisiens et espère trouver un nouveau point de chute rapidement. S’il est envoyé depuis plusieurs semaines du côté de Manchester United, le transfert devrait se faire … dans les prochaines heures ! C’est en tous cas ce qu’affirme El Pais, quotidien uruguayen qui évoque des négociations pratiquement closes.

🚨 BREAKING : ACCORD DE PRINCIPE entre Manchester United et le PSG pour Manuel Ugarte 🤝



Le montant ? 60M€ 💰



L’accord sera conclu lorsque Scott McTominay rejoindra Naples. Si l’Écossais ne part pas, un prêt avec obligation d’achat sera à l’étude pour Ugarte 🇺🇾



[@SkySports]

Une belle vente du PSG

Un transfert qui devrait faire les affaires du Paris Saint-Germain qui ne comptait plus sur Manuel Ugarte, et qui permettrait de récupérer les 60M€ investis il y a un an. C’est ce qu’assure Sky Sport qui évoque un accord de principe trouvé pour cette somme, qui sera conclu lorsque le club du nord de l’Angleterre aurait conclu la vente de Scott McTominay pour 30M€ à Naples. Une tendance qu’évoquait Fabrizio Romano dans ses dernières informations. Si le transfert de l’Ecossais en Série A ne se fait pas, le prêt avec obligation d’achat sera à l’étude pour Manuel Ugarte.