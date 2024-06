Mercato : Le transfert de Matvey Safonov au PSG en danger ?

Première recrue estivale du PSG, le gardien russe Matvey Safonov débarque à Paris pour concurrencer Gigio Donnarumma. Mais la justice russe ne compte pas lui faciliter la tâche.

Recruté pour une somme avoisinant les 20M€ par le PSG, Matvey Safonov est une véritable surprise du mercato parisien. Par ailleurs, le gardien fait la une de l’actualité sportive en Russie, et pas pour du football… En effet, selon les informations du média russe Championnat, le transfert de Matvey Safonov à Paris serait sur le point de se compliquer ! La raison ? Le portier russe a vu ses déplacements restreints suite à une décision judiciaire prise le 6 juin 2024, en raison de pensions alimentaires non payées à son ex-femme. Pour le moment et jusqu’à nouvel ordre, il n’est pas autorisé à quitter la Russie. En février, Safonov a perdu le procès face à son ex-femme dont il a divorcé en 2021. Le tribunal avait donc ordonné à Matvey de verser un quart de ses revenus à titre de pension alimentaire. Initialement, il s’agissait d’environ 17 millions de roubles (180 000€). Cependant, un recalcul de ses revenus a eu lieu, et augmenta la dette de Safonov à hauteur de 60 millions de roubles, soit 620 000€. Une situation pour le moins embarassante, de là à faire capoter le deal avec le PSG ? Pas si sûr.

Paris est confiant

Le PSG s’attendrait à ce que le portier arrive au club d’ici le 15 juillet, date de reprise des entraînements de l’équipe Rouge & Bleu, et ce malgré l’interdiction du joueur de quitter le territoire russe. Une source proche du dossier en a fait part au média Championnat : « Le PSG était au courant de la situation de Safonov avec son ex-femme. Cette situation n’a jamais remis en cause le transfert. Le club a l’intention de finaliser le deal. » Le club de la capitale ne tremblera donc pas et semble déterminé à compter dans ses rangs le capitaine du FK Krasnodar.