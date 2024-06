Le marché des transferts estival a ouvert ses portes ce lundi 10 juin en France et le PSG tient déjà sa première recrue. En effet, malgré quelques doutes récents, l’officialisation de l’arrivée de Matvey Safonov ne devrait pas tarder.

Le dossier semble bouclé depuis plusieurs semaines, Matvey Safonov devrait être un nouveau gardien de but du Paris Saint-Germain. A 25 ans, le Russe n’honorera donc pas ses cinq dernières années de contrat avec le club de Krasnodar, et rejoindra le club de la capitale contre 20 millions d’euros. Cependant, le transfert à connu un ralentissement dû à une dette de 660 000 euros correspondante à une pension alimentaire à payer à son ex-compagne. Sans le règlement de cette somme, Matvey Safonov ne pouvait pas quitter le territoire russe. Selon les derniers échos autour du dossier, la situation se serait décantée, et l’officialisation du transfert ne devrait pas tarder. C’est en tous cas ce qu’affirment le média russe Sport Express et le spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

