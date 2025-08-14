Mercato – Lee et Ramos, partis pour rester au PSG cette saison ?

Décisifs lors de la victoire en Supercoupe d’Europe face à Tottenham, les attaquants Lee Kang-In et Gonçalo Ramos devraient rester au PSG cette saison.

Devenus des remplaçants au PSG, Lee Kang-In et Gonçalo Ramos ont été d’une aide précieuse ce mercredi lors de la victoire en Supercoupe d’Europe face à Tottenham (2-2, TAB 4-3). Entrés en jeu, les deux attaquants ont permis aux Rouge & Bleu d’arracher l’égalisation puis ont transformé leur tentative lors de la séance des tirs au but. Des entrées déterminantes qui peuvent avoir une importance sur leur avenir à Paris ?

Le PSG ne s’interdit pas un quatrième voire un cinquième renfort

Selon les informations de L’Equipe, les deux joueurs offensifs semblent partis pour rester au PSG cette saison. Souvent annoncé sur le départ malgré une saison 2024-2025 satisfaisante sur le plan statistiques (19 buts et 6 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues), Gonçalo Ramos, dont le contrat court jusqu’en 2028, a mis fin aux rumeurs hier soir en annonçant son désir de poursuivre l’aventure chez les champions d’Europe. Si, dans un premier temps, la direction parisienne avait réfléchi à un départ en cas de bonne offre, la situation semble avoir changé ces derniers jours. D’après le quotidien sportif, « Paris a besoin du Portugais et au-delà de ses treize premières minutes convaincantes de la saison lors de la Supercoupe d’Europe, l’avant-centre réalise des séances d’entraînement solides depuis une semaine. »

De son côté, Lee Kang-In revient de très loin. Relégué loin dans la hiérarchie des attaquants suite à l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia l’hiver dernier, Luis Enrique avait cessé de faire confiance à l’international sud-coréen au fil de la saison. Mais depuis l’ouverture du mercato estival, le conseilleur sportif des Rouge & Bleu, Luis Campos, avait indiqué au numéro 19 parisien qu’il faisait partie des plans de la maison et qu’un départ n’était pas envisagé. Pourtant, « les acteurs du marché relatent un discours un peu différent en cas d’offre jugée satisfaisante. » Du côté du joueur de 24 ans, il souhaite avoir plus de temps de jeu et son entrée décisive face à Tottenham pourrait lui en offrir. Enfin, dans le sens des départs, les nombreux indésirables (Nordi Mukiele, Carlos Soler, Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Renato Sanches, Marco Asensio et Ilyes Housni) ont tous une piste concrète pour partir. Et pour renforcer son effectif pour la saison 2025-2026, le PSG ne s’interdit pas de recruter « un quatrième voire un cinquième joueur en cas d’opportunité. Un ailier gaucher et un latéral droit de préférence », conclut L’E.