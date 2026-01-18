Kang-In Lee

Mercato – Lee Kang-in aura le dernier mot sur son avenir

Kang-in Lee est l’un des joueurs importants de la rotation du PSG. L’Atlético de Madrid aimerait se l’offrir alors que le PSG veut le conserver. Ce sera au joueur de décider de son avenir.

Actuellement blessé, Lee Kang-in était l’un des joueurs qui jouait le plus avec le PSG depuis le début de la saison. Si l’idée d’un départ était évoquée l’été dernier, le club de la capitale ne compterait pas laisser filer son numéro 19, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Malgré cela, l’international coréen attise les convoitises. Ces derniers jours, on évoque un intérêt de l’Atlético de Madrid pour l’ancien de Majorque. Mateu Alemany, le directeur sportif des Colchoneros, était présent à Paris pour faire avancer les négociations. 

Le PSG veut le prolonger

Ce dimanche, AS explique que Kang-in Lee se verrait bien porter le maillot de l’Atlético de Madrid. Il a toujours aimé la possibilité de jouer un jour sous les ordres de Diego Simeone. Le quotidien sportif espagnol explique tout de même que le milieu offensif se sent bien au PSG, où il est un joueur important de la rotation de Luis Enrique. Malgré cela, l’appel de l’Atlético de Madrid le motiverait, selon AS. Il sait qu’à Madrid, il jouerait, aurait du temps de jeu et serait un joueur important du onze du coach argentin. Le quotidien sportif ibérique explique que Lee Kang-in aura le dernier mot dans ce dossier. De son côté, le PSG ne souhaite pas entendre parler d’un départ et aimerait même le prolonger.

