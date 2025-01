Mercato – Lee Kang-in ouvert à un départ du PSG ?

Arrivé au PSG l’été dernier au PSG, Lee Kang-in est un joueur important de la rotation de l’équipe de Luis Enrique. Malgré cela, l’international sud-coréen serait ouvert à un nouveau challenge.

Depuis le début de la saison, Lee Kang-in est l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique avec le PSG (24 matches toutes compétitions confondues, 14 titularisations, 1366 minutes de temps de jeu, six buts, deux passes décisives). Si ses performances sur le terrain sont en dents de scie, il est l’un des meilleurs vendeurs de maillots du club de la capitale. S’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, Foot Mercato explique que Lee Kang-in se sent bien à Paris et aurait ouvert des discussions autour d’une possible prolongation de contrat.

A voir aussi : Lee Kang-In : « Pour moi, il y a des choses plus importantes que les stats »

Le PSG ne souhaite pas entende parler d’un départ

Mais pour The Athletic, le son de cloche est totalement différent. Selon le média, Lee Kang-in serait ouvert à un nouveau challenge, un an et demi seulement après son arrivée au PSG. Il étudierait les différentes options qu’il a entre les mains. The Athletic indique que, de son côté, le PSG ne serait pas vendeur. Il apprécie l’homme et le joueur, mais également le fait qu’il soit important pour toute la partie marketing et merchandising. Le média explique que le PSG, s’il doit se séparer de son numéro 19, il exigera au moins le double de ce qu’il a donné pour le recruter en 2023, 22 millions d’euros. Une demande qui repousserait les clubs intéressés par l’ancien de Majorque. Beaucoup d’équipes de Premier League, dont Arsenal, seraient sur le dossier, avance The Athletic. Les Gunners, qui ne sont pas encore passés à l’action, pourraient le faire si le PSG accepte la possibilité de prêter son joueur avec option d’achat. Mais cette solution n’intéresserait nullement le PSG.