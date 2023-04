Dans le viseur de nombreux mastodontes, dont le PSG, Randal Kolo Muani pourrait finalement rester un an de plus en Bundesliga au sein de son club actuel. Ce serait, du moins, la volonté de l’Eintracht Francfort dans ce dossier.

L’une des grandes priorités du PSG, et donc de Luis Campos, lors de la prochaine fenêtre des transferts sera de dénicher un nouvel avant-centre de poids. Pour l’heure, et à environ un mois et demi de l’ouverture du mercato estival, ils sont déjà nombreux à avoir été associés aux Rouge et Bleu. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani. L’avant-centre de 24 ans, qui réalise une saison XXL en Bundesliga, occuperait une bonne place au sein de la short-list parisienne.

Une offre pharaonique ou rien

D’autres noms figurent, bien évidemment, en bonne place. On pense notamment à Victor Osimhen. Mais en ce qui concerne l’ancien nantais, les choses pourraient rapidement devenir très compliquées. D’abord, pour une raison assez simple : la concurrence s’annonce d’ores et déjà très rude dans ce dossier puisque le Bayern Munich et plusieurs écuries de Premier League auraient manifesté leur intérêt. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano ce jour. Néanmoins, selon cette source, l’Eintracht Francfort ne devrait pas se montrer simple en affaires. Ainsi, le but serait de conserver l’international tricolore jusqu’à l’été 2024. Une vente au sortir de l’Euro serait donc privilégiée. Fabrizio Romano conclut en expliquant que des offres avoisinant les 70 millions d’euros ne suffiront apparemment nullement à faire vaciller le board du club allemand. Non, si départ de Randal Kolo Muani il y a cet été, ce sera contre un chèque dont le montant peut difficilement être refusé…