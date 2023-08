La piste Randal Kolo Muani est associé au PSG depuis le début de ce mercato estival 2023. En effet, dans leur quête de renforts offensifs, les dirigeants parisiens auraient fait de l’ancien nantais une priorité. Si les derniers échos relatent des discussions en cours avec la direction de l’Eintracht Francfort, cette dernière sort aujourd’hui du silence.

En plus de la signature déjà actée de Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain pourrait compter sur un renfort offensif supplémentaire. En effet, le nom de Randal Kolo Muani revient avec insistance, et les dernières informations vont dans ce sens. C’est notre confrères d’RMC Sport, Fabrice Hawkins, qui au cours d’un live Instagram ce mercredi a affirmé que des discussions étaient en cours entre les dirigeants du PSG et leurs homologues de l’Eintracht Francfort. Cependant, aucun accord, ni entre les deux clubs ni avec le joueur, ne serait conclu pour le moment. Par ailleurs, cette piste serait à dissocier du dossier Kylian Mbappé, tant la tendance actuelle pour le numéro 7 parisien est de le voir poursuivre avec le Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale semble on ne peut plus intéressé à l’idée de recruter Randal Kolo Muani, la posture du club de Bundesliga reste quelque peu floue. Cependant, Markus Krösche sort du silence aujourd’hui et s’exprime sur le dossier qui anime et conditionne le mercato estival de l’Eintracht Francfort.

Pour nos confrères d’RMC Sport, le directeur sportif du club allemand a assuré que la situation n’avait pas changé : « Randal a encore un contrat de quatre ans, il a effectué sans se blesser la préparation estival. Il est prêt pour le début de la saison (…) Au final, c’est nous qui décidons. On a le contrôle de la situation et en conséquence, c’est une situation assez détendue de notre point de vue« . L’Eintracht Francfort débutera sa saison avec la première journée de Bundesliga ce dimanche (17h30) face au promu Darmstad au Deutsche Bank Park. Il sera donc intéressant de voir la gestion de Randal Kolo Muani par le nouveau coach de l’Eintracht Francfort, Dino Toppmöller. De son côté, le directeur sportif Markus Krösche, assure que l’attaquant français disputera cette rencontre si l’entraîneur le décide.