Alors que Khvicha Kvaratskhelia semblait se diriger vers une prolongation au Napoli, son entourage est sorti du silence et pousse pour un départ cet été. Le début d’un bras de fer entre les deux parties ?

Le PSG compte se renforcer à chaque poste lors de cette période des transferts. Après l’officialisation de Matvey Safonov pour apporter de la concurrence à Gianluigi Donnarumma, les dirigeants parisiens ont déjà ciblé d’autres pistes comme Leny Yoro pour la défense et João Neves dans l’entrejeu. Concernant l’attaque, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia a longtemps été au centre des discussions. Un accord avec le Géorgien de 23 ans aurait même été trouvé, cependant le Napoli était fermé à l’idée d’un départ de son joueur et avait même pour ambition de prolonger son bail. Et alors qu’un prolongation de contrat semblait imminente, ce dossier va prendre un nouveau tournant dans les heures à venir.

Napoli toujours fermé à un départ de Khvicha Kvaratskhelia

En effet, comme rapporté par Fabrizio Romano, l’entourage de Khvicha Kvaratskhelia est sorti du silence au sujet de l’avenir de l’international géorgien. Et un départ est clairement envisagé pour cet été, comme l’a déclaré son agent, Mamuka Jugeli, au média Sport Imedi : « Nous voulons quitter Naples, mais maintenant nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas. Je n’ai pas parlé de cette question avec Khvicha, le plus important pour lui, c’est l’équipe nationale. Notre objectif est l’équipe qui joue la Ligue des champions. Le pire, c’est que s’il reste ici, Khvicha perdra 1 an à cause de ça… nous sommes inquiets. »

Le père de Khvicha Kvaratskhelia, Badri, s’est montré encore plus catégorique sur l’avenir de son fils. L’ailier gauche doit quitter le Napoli à ses yeux. « Je ne veux pas que Khvicha reste à Naples. Il a travaillé avec 4 entraîneurs différents en deux ans (Rudi Garcia, Walter Mazzarri et Francesco Calzona et Luciano Spalletti), cela m’inquiète beaucoup, il décidera lui-même, même si c’est inconfortable pour moi. Je n’ai pas parlé de ce sujet avec Khvicha, je ne le ferai pas avant la fin de l’Euro 2024. » Suite aux différentes réactions du clan du joueur, le Napoli a officiellement réagi et ferme la porte à un départ : « En référence aux déclarations de l’agent de Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, et de son père Badri, le Calcio Napoli réitère que le joueur a un contrat de trois ans supplémentaires avec le club. Kvaratskhelia n’est pas sur le marché. Ce ne sont pas les agents ou les pères qui décident de l’avenir d’un joueur sous contrat avec Naples mais bien le club !!! Fin de l’histoire. »

Le journaliste Fabrizio Romano rappelle que le président du club italien, Aurelio de Laurentiis, a déjà formulé une prolongation de contrat à Khvicha Kvaratskhelia (actuellement sous contrat jusqu’en 2027) avec une augmentation de salaire et une clause libératoire intégrée. Reste désormais à savoir si ce bras de fer mené par l’entourage du Géorgien pourrait modifier les plans. Pour l’instant, l’ailier d’1m83 est concentré sur l’Euro 2024 avec la Géorgie, qui affrontera la Turquie, la République Tchèque et le Portugal en phase de groupes.