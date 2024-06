Mercato : Leny Yoro finalement au Real Madrid ?

L’international espoir français est très convoité par les grandes écuries européennes. Pisté par le PSG, le défenseur central se dirigerait plutôt vers Madrid.

Après une saison très prometteuse avec un triplé national et une demi-finale de Ligue des Champions, le PSG compte poursuivre son ambition en réalisant un mercato estival 23/24 de haute gamme. Luis Enrique réclame au minimum un renfort par ligne, et une attention particulière sera portée sur le côté défensif. Lucas Hernandez gravement blessé, Presnel Kimpembe toujours en convalescence et Milan Skriniar dont l’avenir est incertain, offrent un lot d’incertitudes qui poussent la direction parisienne à renforcer leur effectif. Un certain Leny Yoro semblait être l’heureux élu, lui qui était à 2 doigts de rejoindre le club de la capitale cet hiver. Cependant, l’immersion du Real Madrid dans ce dossier pourrait contrecarrer les plans des Rouge & Bleu.

❗️ Nasser al-Khelaïfi a échangé sur la possibilité de recruter Leny Yoro avec Maarten Petermann, copropriétaire du LOSC 🗣️🇫🇷



Le PSG n'a toujours pas fait d'offre officielle pour le joueur ⏳



Le PSG en danger

Prometteur défenseur du LOSC, l’international Espoir français est en fin de contrat dans un an et ne compte pas prolonger son bail avec les Dogues. Selon les informations de Marca, Les Merengues sont à l’affût et voudrait vraiment le joueur. C’est maintenant à Leny Yoro de prouver qu’il souhaite rejoindre la formation de Carlo Ancellotti, en rejetant les offres plus importantes d’autres clubs, comme l’a fait Jude Bellingham l’année dernière. On rappelle que le joueur était présent à Wembley lors de la finale de Champions League entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Le PSG ne lâchera rien dans ce dossier, comme confirmé par Loic Tanzi, Nasser Al-Khelaïfi aurait échangé sur la possibilité de recruter Leny Yoro avec Maarten Petermann, copropriétaire du LOSC. Malgré ça, Paris n’a toujours pas soumis d’offre officielle pour le joueur. Pour l’instant, l’avantage semble être du côté de la Casa Blanca.