Si le ton du mercato estival du PSG devrait être dicté par le dossier du remplaçant de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens espèrent également renforcer l’arrière-garde. C’est ainsi que la piste menant à Leny Yoro reste la priorité de Luis Campos, qui a d’autres plans pour la défense Rouge & Bleu.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le nom de Leny Yoro est associé au Paris Saint-Germain avec insistance. Cependant, le jeune défenseur du LOSC, encore sous contrat jusqu’en juin 2025, est également sur les tablettes du Real Madrid. Le champion d’Espagne et d’Europe en titre fait patienter le Français de 18 ans, en attendant de voir comment le cas de Nacho Fernandez sera géré. L’international espagnol, actuellement engagé avec La Roja pour l’Euro 2024, arrive en fin de contrat avec son club formateur, et dispose d’une offre de prolongation, mais fait également l’objet d’intérêts de plusieurs clubs saoudiens. Cependant, malgré cette concurrence rude sur le dossier et l’avance du Real Madrid, « Luis Campos le répète à ses interlocuteurs ces derniers jours : il fera tout pour faire venir le Lillois Leny Yoro au Paris Saint-Germain« , selon L’Equipe. Si le natif de Saint-Maurice (94) reste donc la priorité du PSG en défense cet été, d’autres pistes existent dans ce secteur de jeu.

En effet, afin de renforcer son arrière-garde, Luis Enrique, avec Luis Campos, a dressé une liste de défenseurs à surveiller. Outre Leny Yoro, les noms d’Edmond Tapsoba et Lutsharel Geertruida figurent sur une liste de potentielles recrues pour le Paris Saint-Germain. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato. Une information confirmée en France par nos confrères de L’Equipe, qui sur le profil recherché par la cellule de recrutement du PSG écrivent : « Plusieurs dossiers sont ouverts, avec la même particularité : la polyvalence. Paris souhaite un défenseur central capable de dépanner sur plusieurs rencontres au poste de latéral droit« .