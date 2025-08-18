Mercato : Les conseils de Wayne Rooney dans le dossier Donnarumma

Le dossier Gianluigi Donnarumma anime cette fin de mercato estival du côté du PSG. Si son point de chute n’est pas encore connu, l’Italien semble se diriger vers la Premier League.

Le PSG, sous l’impulsion de Luis Enrique, a fait le choix de changer de gardien après la saison historique qu’a été 2024 / 2025. Ainsi, Lucas Chevalier est arrivé pour prendre la place de Gianluigi Donnarumma qui est désormais invité à se trouver une porte de sortie. Cette dernière pourrait être en Angleterre du côté de la Premier League où Manchester City discute avec l’Italien afin de trouver un accord, et des négociations se tiennent en parallèle avec Galatasaray qui pourrait récupérer Ederson. Cependant, certains observateurs du ballon rond de l’autre côté de La Manche s’étonnent de ne pas voir le club adverse, Manchester United, se positionner sur le dossier. C’est le cas de Wayne Rooney qui espère voir son club de toujours penser à Gianluigi Donnarumma : « Donnarumma est l’un des meilleurs gardiens au monde, ce serait fou que Manchester United ne fonce pas sur lui« .