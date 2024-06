Après le mercato d’hiver, le PSG a officialisé l’arrivée de Gabriel Moscardo en provenance des Corinthians, pour l’été 2024. Suite à des soucis physiques décelés lors de la visite médicale, le milieu de terrain de 18 ans n’a pas pu parapher son contrat en même temps que Lucas Beraldo.

S’il a d’ores et déjà été officialisé comme joueur du PSG prêté aux Corinthians, Gabriel Moscardo a été sujet de réflexion et discussion quant à une éventuelle prolongation de son prêt jusqu’à la fin de saison au Brésil, soit jusqu’à l’hiver 2025. Cependant, selon les informations du média brésilien Itatiaia « cette possibilité a été écartée et Moscardo devrait rejoindre le PSG lors de la pré-saison en juillet« . En effet, le prêt prendra donc bien fin le 30 juin prochain, afin de retrouver Gabriel Moscardo avec le groupe de Luis Enrique au Campus PSG, pour une reprise prévue le 15 juillet. Le coach des Corinthians António Oliveira et le directeur sportif Fabinho Soldado, espéraient compter sur leur milieu de terrain au-delà du 30 juin 2024.

Corinthians conversa pela permanência de Gabriel Moscardo até dezembro



Clique e leia mais👇https://t.co/KQAivOg4dv — Itatiaia Esporte (@itatiaiaesporte) June 17, 2024 X : @itatiaiaesporte

Cinq mois après son transfert avorté et à la suite de son opération au Qatar, Gabriel Moscardo a repris la compétition avec les Corinthians. En effet, en neuf journées de championnat, le milieu de terrain de 18 ans a pris part aux deux dernières journées, en entrant en jeu pour les 36 dernières minutes face à l’Atlético Clube Goianiense le 12 juin dernier (2-2), puis en disputant les 45 premières minutes ce 16 juin face à Sao Paulo (2-2). Actuellement, Gabriel Moscardo et les Corinthians occupent la 16e place au classement.