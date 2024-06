Mercato – Les coulisses de la volte-face de Rayan Cherki

Annoncé proche de rejoindre le PSG, Rayan Cherki devrait finalement rejoindre Dortmund. Une volte-face qui a surpris les dirigeants du club de la capitale.

Après avoir recruté Bradley Barcola la saison dernière, le PSG aurait pu s’offrir une deuxième pépite de Lyon en la personne de Rayan Cherki. Ces derniers jours, on évoquait une offre de 15 millions d’euros du club de la capitale aux dirigeants lyonnais pour l’international espoirs français. Le deal semblait proche de se concrétiser, mais finalement, Rayan Cherki ne devrait pas s’engager avec le PSG.

Le PSG était proche d’un accord avec Lyon

Ce dimanche, plusieurs médias sportifs français ont expliqué que malgré le fait que Rayan Cherki était proche de signer au PSG, un autre club aurait pris la pole position dans ce dossier, le Borussia Dortmund. Le BVB s’alignerait sur l’offre du club de la capitale et l’international espoirs français serait favorable à une arrivée en Bundesliga, même s’il n’a pas encore trouvé d’accord avec le dernier finaliste de la Ligue des champions. Ce dimanche soir, Le Parisien dévoile les coulisses de cette volte-face. « Alors que les discussions semblaient en bonne voie il y a encore quelques heures, le Lyonnais est davantage tenté par un départ en Allemagne où Dortmund, qui le suit depuis longtemps, a décidé d’accélérer pour finaliser son arrivée », avance le quotidien francilien. Ce dernier explique que même si Dortmund tient la corde, un autre club allemand qualifié pour la Ligue des champions serait toujours en embuscade. « L’annonce de la volte-face du joueur a surpris beaucoup de monde en interne au PSG qui, durant le week-end, était tombé d’accord avec l’OL pour un transfert avoisinant les 15 millions d’euros, en dehors de quelques bonus à discuter. » Le Parisien conclut en expliquant que Luis Campos voyait Rayan Cherki comme une opportunité de marché, n’ayant plus qu’un an de contrat avec Lyon. Le conseiller sportif du PSG devrait s’orienter vers d’autres pistes pour renforcer l’équipe.