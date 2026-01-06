Mercato : Les dernières informations autour des mouvements attendus cet hiver au PSG

Le mercato hivernal 2026 a ouvert ses portes et des mouvements sont attendus pour le PSG. En interne, des prolongations de contrats, des départs ou des arrivées, l’hiver parisien pourrait s’annoncer plus chaud que prévu.

La politique de recrutement du Paris Saint-Germain a bien changé. Fini les gros dossiers et gros feuilleton, fini les stars et les gros chèques, le club de la capitale table désormais sur la discrétion pour ses méthodes de travail, et une cellule de recrutement bien plus rodée et connectée aux exigences de Luis Enrique. Au micro de 100% PSG sur les ondes de Radio France, Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, évoquent cette discrétion : « Aujourd’hui on est au courant des débuts des négociations bien plus tardivement qu’avant. C’est un gros changement au PSG. C’est plus difficile pour nous de travailler maintenant. C’est difficile, mais on y arrive« , souligne t-il en évoquant la discrétion avec laquelle le transfert de Willian Pacho a avancé et s’est fait l’été dernier.

Pour cet hiver, Loïc Tanzi a été interrogé sur ce que recherche la direction du Paris Saint-Germain : « Des joueurs suivis il y en a une centaine, proposés il y en a le double« , a-t-il rétorqué lorsque Bruno Salomon évoquent plusieurs noms associés au PSG ces derniers jours (Yann Dioandé, Ismael Saibari, Alberto Costa, Anisio Cabral et Rafael Quintas). Le journaliste de L’Equipe avancent un profil idéal dressé par la direction Rouge & Bleu. Ces derniers souhaiteraient s’attacher les services d’un ailier faux pied, entre 18 et 23 ans. Un latéral droit est aussi espéré. Cependant, des opportunités de marché peuvent être étudiées, détachées de tous les profils dressés. Outre les rumeurs citées précédemment, le nom de Maghnes Akliouche traîne dans les rumeurs autour du PSG. A ce sujet, Benjamin Quarez, journaliste pour Le Parisien a affirmé que le dossier n’était pas avancé, et n’était pas une priorité pour les dirigeants parisiens. Seul un prix abordable pourrait faire bouger les champions d’Europe.

Un mercato en interne

Les potentiels départs pourraient également provoquer des arrivées. En effet, toujours au micro de l’émission 100% PSG, Loïc Tanzi a évoqué les volontés de départ de Lucas Beraldo et Gonçalo Ramos. Pour le Portugais, ces envies ne seraient plus d’actualité, et pour le Brésilien, son entourage pourrait encore songer le marché des transferts.

En interne, Bradley Barcola pourrait faire l’objet d’un véritable dossier l’été prochain. Tout comme Ousmane Dembélé, pour qui les négociations pour une prolongation de contrat traînent. Les pourparlers autour du salaire du Ballon d’Or 2025 bloquent les choses. Loïc Tanzi cite également les noms d’Achraf Hakimi et Marquinhos comme étant des joueurs qui pourraient s’interroger sur leur avenir au cours de l’été 2026. Une prolongation qui avance dans le bon sens : celle de Fabian Ruiz. L’Espagnol devrait parapher un nouveau contrat rapidement.