Mercato : Les dernières informations sur le dossier Kvaratskhelia

Le PSG devrait se montrer actif au cours des prochain mois avec notamment l’objectif de remplacer au mieux Kylian Mbappé. Dans ce sens, le nom de Khvicha Kvaratskhelia revient avec insistance. Les dernières informations sur le dossier du côté des médias italiens.

Alors que le départ de Kylian Mbappé est désormais acté pour le Paris Saint-Germain, les dirigeants parisiens devront se pencher sur le marché des transferts au cours de cet été 2024 afin de palier au mieux le départ de l’international français et meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Les dernières informations en France et en Italie font échos d’un réel intérêt du PSG pour l’ailier de Naples, Khvicha Kvaratskhelia. Comme toutes opérations avec le président napolitain Aurelio De Laurentiis, l’inflexibilité devrait être au rendez-vous. En effet, selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, le Géorgien ne devrait pas être libéré pour une somme inférieure à neuf chiffres, soit 100 millions d’euros. Outre l’aspect financier sur lequel le PSG devra mettre le paquet afin de faire plier Naples, les dirigeants parisiens devront batailler avec la concurrence du FC Barcelone. En effet, le quotidien italien affirme que les Catalans pourrait faire de Khvicha Kvaratskhelia une véritable piste estivale notamment si Xavi reste sur le banc, lui qui apprécie particulièrement le joueur et estime qu’il pourrait parfaitement s’intégrer dans son système sur l’aile gauche.

Naples tient la corde

Entre informations, spéculations, rumeurs, concurrence ou financier, Naples n’a pas dis son dernier mot et espère toujours prolonger Khvicha Kvaratskhelia afin de le garder cet été. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, l’agent du joueur, Mamuka Jugeli, aurait fait savoir à Aurelio De Laurentiis les intérêts du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Les deux hommes devraient se rencontrer après la fin de la saison en Série A et avant le début de l’Euro 2024. Pour convaincre son joueur de prolonger, le président de Naples lui offrirait un salaire de 4M€ annuel, ajouté à cela des primes en fonction des performances collectives et individuelles, quand le clan du Géorgien en attendrait 5M€ par an. En cas de prolongation de contrat, l’idée de l’actuel 10e de Série A est d’ajouter une saison supplémentaire au contrat de Khvicha Kvaratskhelia afin d’y associer une clause libératoire plus importante, ce qui permettrait à Naples de garder son joueur phare cet été, et ne pas lui fermer la porte pour un futur transfert, en récupérant un gros chèque. La Gazzetta dello Sport précise qu’à ce stade, le nouveau contrat dans le sud de l’Italie est l’option la plus probable. Pour rappel, à 23 ans, Khvicha Kvaratskhelia est actuellement sous contrat jusqu’en 2027 avec son club et valorisé à 80 millions d’euros.